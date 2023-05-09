КМВА повідомила про збиті над Києвом ракети на тлі масштабної повітряної тривоги в Україні

Київська міська військова адміністрація повідомила про збиття російських ракет у небі над столицею України рано-вранці 9 травня, коли по всій Україні була оголошена повітряна тривога.

«Попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею: в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір’я приватного будинку сталося загоряння. Інформація перевіряється. У Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині. Інформація по потерпілих не надходила. Дані попередні, уточнюються», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Інших подробиць він не навів.

Повітряна тривога була оголошена близько четвертої ранку. Приблизно через годину Київська обласна військова адміністрація повідомила про ракетну загрозу і про те, що сили ППО «працюють по цілях».

Про відбій тривоги оголосили невдовзі після шостої ранку.

У ніч на 8 травня влада Києва повідомляла про атаку безпілотників, щонайменше п’ятьох постраждалих і руйнування через падіння уламків збитих БПЛА.

За словами мера Віталія Кличка, в ніч на 8 травня була «наймасовіша атака дронами-камікадзе» по Києву. У Повітряних силах і Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські війська в ніч на 8 травня атакували Україну 35 іранськими дронами. За даними військових, вони знищили всі ці дрони.

9 травня 2023 року, згідно з указом президента, в Україні вперше відзначатимуть День Європи. Цього дня до столиці України прибуває президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Українська розвідка раніше попередила про ймовірність російських провокацій із нагоди 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги.