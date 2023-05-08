Росія намагається виявити, де спрацює українська ППО – Гуменюк

Росія намагається виявити, де спрацює українська протиповітряна оборона, заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.



«Вони намагаються вивірити, де спрацює ППО, і цілком ймовірно, маючи напоготові високоточні ракети, намагатися завдати удару ними по тих позиціях. Оскільки вичікуючи, коли ми почнемо реагувати на загрозу – «шахеди» або такі ракети як Х-22 – надзвукові, силам ППО надзвичайно складно з ними впоратися. Але все ж таки ми говоримо про те, що вони можуть використовувати таку тактику», – сказала вона в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкту Радіо Свобода), коментуючи нову тактику військ РФ.

За її словами, Росія має «певний ресурс» для атак України.



«Певний ресурс у них є, виходячи з повідомлення ГУР. В них є і партія «шахедів», які досить потужні для такого застосування. В них є і запас ракет, хоча по багатьох параментах він доведений до критичного мінімуму. Але є ще чим дошкуляти нам і, використовуючи їх, намагатися знищити наші системи захисту», – додала Гуменюк.

Раніше в оперативному командуванні «Південь» заявляли, що російські військові використовують різні тактики з метою «виснаження української системи протиповітряної оборони».

У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що застосування Росією ударних БПЛА спрямоване саме на виснаження української ППО.

У ніч із 7 на 8 травня російські війська атакували Одесу та область ракетами Х-22, випущеними з бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Внаслідок удару по Одещині загинув чоловік.

Столиця України Київ зазнала атаки дронів-камікадзе «Шахед». Збройні сили України відзвітували, що збили усі 35 із 35 дронів.