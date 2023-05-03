Повітряні сили: дедалі більше інші підрозділи ЗСУ долучаються до збиття «шахедів»

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що інші підрозділи Збройних сил України «дедалі більше» долучаються до збиття «шахедів».



«(Під час сьогоднішньої атаки) відпрацювали підрозділи зенітних ракетних військ, авіація, мобільні вогневі групи як Повітряних сил, так і інших складових сил оборони. Дедалі більше вони долучаються до збиття «шахедів», тому що ми розуміємо, що зенітні ракети для нас – це цінне озброєння. Тому що вони призначені для збиття таких цілей як крилаті ракети, авіація противника. І дедалі більше застосування ударних БПЛА виснажує нашу протиповітряну оборону», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, Україна потребує посилення західними системами ППО.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові вночі 3 травня знищили 21 з 26 дронів «Shahed-136/131». Російські війська атакували з Брянської області та з східного узбережжя Азовського моря. Відомо про влучання дронів у Дніпрі, Кропивницькому та на Миколаївщині. Жертв чи постраждалих немає.