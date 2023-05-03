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Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 21 з 26 дронів

Російські війська атакували з Брянської області та з східного узбережжя Азовського моря

Українські військові знищили 21 з 26 дронів «Shahed-136/131», які російські війська застосували для нічної атаки проти України, повідомляє у фейсбуці командування Повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти здійснили атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря.Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів «Shahed-136/131». знищено 21 ударний БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Вночі 3 травня в Києві та низці областей оголошувалася повітряна тривога, яка тривала близько чотирьох годин.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, під час нічної атаки на Київ українські військові збили всі безпілотники, проте їх кількість не уточнили.

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