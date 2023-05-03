Київ вночі атакували дронами, усі збили – КМВА

Київ вночі атакували дронами «Shahed», за попередньою інформацією, їх усі збили, повідомив у телеграмі голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.



За даними місцевої влади, це вже третя атака за останні шість днів.



«Цього разу Київ був атакований виключно дронами. За попередньою інформацією, рашисти, як зазвичай, використали іранські БПЛА «Shahed». Звичайною та незмінною залишається і тактика противника – з настанням темного часу доби, країна-терорист запустила свої баражуючі боєприпаси з різних напрямків. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі», – сказав Сергій Попко.



Жертв чи руйнувань немає, інформація уточнюється.



Вночі в Києві та низці областей оголошувалася повітряна тривога, яка тривала близько чотирьох годин.