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Для останніх атак по Україні Росія використовувала нову партію «шахедів» – ISW

За словами аналітиків, Росія вперше за 25 днів атакувала Київ. Всього за 20 квітня російська армія випустила по території України 26 безпілотників

Для останніх атак по території України російські військові використовували нову партію іранських дронів Shahed-136/131, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, Росія вперше за 25 днів атакувала Київ. Всього за 20 квітня російська армія випустила по території України 26 безпілотників, а 21 квітня – 12. У першому випадку українські сили ППО збили 21 дрон, а в другому – вісім, підрахували в ISW.

«Керівник Українського спільного координаційного пресцентру Південних сил Наталія Гуменюк 20 квітня заявила, що російські війська чекали прибуття нової партії безпілотників Shahed, аби використовувати їх для подальших ударів, і зазначила, що використання Росією ракет також зменшилося», – зазначають в американському Інституті вивчення війни.

У ніч на 21 квітня в Україні оголошувалась повітряна тривога. Росія атакувала Україну 12 дронами-камікадзе. Про 8 збитих «шахедів» на підльоті до Києва повідомили у КМВА. Також повідомлялося про пожежі на Вінниччині та Полтавщині внаслідок атаки дронами. Інформації про жертв чи постраждалих немає.

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