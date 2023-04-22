Для останніх атак по Україні Росія використовувала нову партію «шахедів» – ISW

Для останніх атак по території України російські військові використовували нову партію іранських дронів Shahed-136/131, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, Росія вперше за 25 днів атакувала Київ. Всього за 20 квітня російська армія випустила по території України 26 безпілотників, а 21 квітня – 12. У першому випадку українські сили ППО збили 21 дрон, а в другому – вісім, підрахували в ISW.

«Керівник Українського спільного координаційного пресцентру Південних сил Наталія Гуменюк 20 квітня заявила, що російські війська чекали прибуття нової партії безпілотників Shahed, аби використовувати їх для подальших ударів, і зазначила, що використання Росією ракет також зменшилося», – зазначають в американському Інституті вивчення війни.

У ніч на 21 квітня в Україні оголошувалась повітряна тривога. Росія атакувала Україну 12 дронами-камікадзе. Про 8 збитих «шахедів» на підльоті до Києва повідомили у КМВА. Також повідомлялося про пожежі на Вінниччині та Полтавщині внаслідок атаки дронами. Інформації про жертв чи постраждалих немає.