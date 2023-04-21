З лютого 2022 року СБУ викрила понад 300 зрадників – Малюк

Служба безпеки України викрила понад 300 зрадників з початку повномасштабного вторгнення Росії, заявив голова СБУ Василь Малюк в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

«Ми викрили понад 300 зрадників з початку повномасштабного вторгнення. Із них – девʼять в СБУ і 102 – в силах оборони загалом», – розповів очільник спецслужби.

Малюк нагадав про затримання в Очакові колишнього командира одного з центрів спеціальних операцій ЗСУ, який виявився агентом російського ГРУ. Він збирав розвідувальні дані й мав завдання сприяти окупації міста, твердить Малюк.

Він також сказав, що оприлюднені аудіозаписи колишнього начальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча, – «лише частина величезного масиву доказів».

«Вони не просто розкривають деталі співпраці Кулініча з «політичним офісом» Сівковича – Клюєва (обидва – колишні публічні політичні особи за влади Януковича – ред.) в Москві, а демонструють підходи російських спецслужб до роботи в Україні. Досудове розслідування завершено. Справу буде передано до суду, який, я сподіваюсь, дасть чітку юридичну оцінку», – відзначив голова СБУ.

21 квітня Служба безпеки України повідомила, що двох співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій затримали за підозрою в державній зраді. За повідомленням, ідеться про двох працівників 41-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Київській області, які підтримали російських військових під час окупації Вишгородського району. Також, як стверджують у спецслужбі, підозрювані передавали загарбникам особисті дані учасників руху опору, в тому числі ветеранів антитерористичної операції.