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Впродовж доби ЗСУ відбили понад 50 атак російської армії – Генштаб

Українська артилерія веде вогонь по лінії фронту під час важких боїв поблизу Бахмута Донецької області, 13 квітня 2023 року, ілюстративне фото

Впродовж доби 21 квітня силам ЗСУ вдалось відбити 53 атаки російської армії на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

Протягом минулої доби армія РФ завдала три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, кажуть військові.

«Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливих військових об’єкти противника», – повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 22 квітня.

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року, у грудні наступ посилився. Місто залишається епіцентром бойових дій. За спостереженнями британської розвідки, російські сили продовжують «повзуче просування» у місті.

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