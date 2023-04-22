Впродовж доби ЗСУ відбили понад 50 атак російської армії – Генштаб

Впродовж доби 21 квітня силам ЗСУ вдалось відбити 53 атаки російської армії на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

Протягом минулої доби армія РФ завдала три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, кажуть військові.

«Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливих військових об’єкти противника», – повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 22 квітня.

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року, у грудні наступ посилився. Місто залишається епіцентром бойових дій. За спостереженнями британської розвідки, російські сили продовжують «повзуче просування» у місті.