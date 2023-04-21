Окупанти оголосили призов. Хочуть, аби воювали всі?

На окупованій частині Донбасу, що ще від кінця 2021 року потерпає від примусової мобілізації до російської армії, тепер ще й призиватимуть на строкову службу – адже Кремль тепер вважає їх своїм регіоном. Кого ще, куди та на яких підставах забиратимуть до окупаційних військ?

Протягом квітня 2023 року російські окупаційні адміністрації Донецької та Луганської областей видали так звані «укази» про проведення «призову» на строкову службу на підконтрольних їм територіях. Їхні тексти є у розпорядженні Донбас.Реалії. Окупаційні адміністрації повідомляють, що попри постановку на військовий облік та проходження медкомісій, забирати до російського війська молодь навесні 2023 року не будуть. Коли будуть – не уточнюють, однак до військкомату доведеться іти.

Ще не всіх забрали

Достовірної інформації про те, яку кількість людей вже вдалося забрати під примусову мобілізацію на окупованій частині Донбасу, немає. Опосередкована інформація про нестачу робітників на підприємствах, звідки забирають мобілізованих, протести їхніх рідних, озвучені втрати показують, що це – значна кількість від чоловічого населення окупованої до 24 лютого 2022 частини Донецької та Луганської областей. Символічними є і облави на потенційних «мобіків», масові випадки виїзду, чи переховування чоловіків.

Окрім того, вже навесні 2023 року все частіше почали з’являтися повідомлення про «вливання» у склад 1 та 2 армійських корпусів угруповань «ЛДНР» мобілізованих на території Росії. Цілком можна припустити, що відбувається це через їхню некомплектність та низьку бойову спроможність.

Але ж до цього

Не існувало окремого призову на строкову службу на окупованих частинах Донбасу, крім «експериментальних» випадків призову невеликої кількості «добровольців» (як це зазначало угруповання «ДНР»).

Офіційно не оголошувалося про мобілізацію на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року.

Тепер все зміниться – і от чому.

Росія без меж

Навесні 2023 року відразу декілька підрозділів російських військових записали звернення, у яких скаржилися на те, що їх віддають у підпорядкування угрупованням «ЛДНР». Не подобався росіянам саме факт такого підпорядкування, саме з цим вони пов’язували свої високі втрати, неналежне командування та забезпечення.

Але ж з точки зору Кремля такі скарги – абсолютно безпідставні. Після анексії окупованих територій та входження у склад російських збройних сил угруповань, створених на Донбасі, вони нічим не відрізняються від інших російських підрозділів, тому можуть і комплектуватися звичайними мобілізованими росіянами, незалежно від їхньої волі.

Так само і з призовом на строкову службу на Донбасі.

Відтепер в окупації чоловіки від 1996 по 2005 років народження підпадають під призов на строкову службу, як це відбувається по всій території Росії. Кремль вбачає у них свій мобілізаційний потенціал і не втрачає можливості його використати.

Під питанням залишається те, чи зможуть призвати того, хто так і не отримав російського громадянства.

Підготовку до призову на строкову службу окупаційні адміністрації почали ще раніше. Так на окупованій після лютого 2022 року частині Донбасу ще у березні були видані «укази» про створення призовних та медичних комісій.

Так про що йдеться у нинішніх «указах»​? (основне)

Призов оголошується вже за російським законодавством. А саме – за законом 1998 року «О воинской обязанности и воинской службе» та іншими.

Призову підлягають чоловіки з 1996 по 2006 роки народження. Це вкладається у зміни, що були затверджені у РФ вже цього року, а саме – зміну призовного віку, що насправді лише розширює вікові рамки для призову.

Тих, хто ухиляється від «призову», розшукуватимуть та притягатимуть до відповідальності.

Відсутність обмеження строку служби за призовом перед укладанням військового контракту призводить до того, що відтепер усіх, кого забирають на строкову службу, можуть невдовзі відправити на війну. Своєрідна шпарина в обіцянках Путіна не відправляти у зону проведення так званої «СВО» призовників.

Тож російські окупанти на Донбасі планують використати для мобілізаційних потреб ті «людські ресурси», які до цього уникли цього через вік чи ухилення. Та тих, хто проживає на новоокупованих територіях.

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