Допити ФСБ, питання про «СВО» і копання в телефоні: що треба знати для виїзду з окупації

Виїхати з окупованої на вільну територію України зараз можна лише через Росію. Цей шлях довгий і небезпечний, але українці ризикують. Разом з представниками волонтерського штабу Humanity, а також тими, хто зміг евакуюватися, Донбас.Реалії (проєкт Радіо.Свобода) розповідають, як підготуватись до проходження блокпостів та допитів ФСБ, як треба почистити телефон, плюси й мінуси різних маршрутів та скільки може коштувати кожен із них.

Вся інформація, викладена у матеріалі, актуальна станом на 20 квітня 2023 року.

Як підготуватися до евакуації?

Обов’язково продумайте історію – куди ви їдете і чому. Будьте готові, що її треба буде повторювати на 5-10 блокпостах, поки ви доїдете до кордону з Росією. Добре, якщо у вас є знайомі в Росії та Білорусі, до яких ви можете «поїхати». Запишіть їхні контакти – адресу і телефон.

На блокпостах можуть зателефонувати та перевірити, чи знають ці люди вас, чи ні.



Чистий телефон – це одне з найважчих, але найважливіших завдань, кажуть волонтери.



«Мовчати самому можна довго, а телефон – «ляпне» за вас», – каже волонтер Стефан Воронцов з волонтерського штабу Humanity, який допомагає з евакуацією на південному напрямку.

Перевірте, щоб у вас не було підписок на українські та проукраїнські групи в усіх соціальних мережах.

Почистіть історію переписок. Будь-який натяк на вашу проукраїнську позицію – і вас можуть не пропустити через блокпост. Ймовірність цього висока.

Приділіть увагу контактам. Жодних прапорів України, UA і фраз на кшталт «Путін – ла-ла-ла», «Слава Україні!» біля вашого імені/нікнейму в соцмережах не повинно бути. Це стосується і контактів у телефонній книзі, і як ваші друзі та підписники самі себе підписали у соцмережах.

Не забудьте про фотографії й відео, а також кеш-пам’ять. Але не вичищайте взагалі все з телефону, це також може викликати підозри.

«Я забула почистити історію переглядів в YouTube, то на блокпості доскролили до відеозвернень Притули та Стерненка щодо донатів про збори. Тримали кілька годин і «мурижили» тупими запитаннями», – згадує Катерина, яка виїхала через Росію в Україну з окупованої Луганщини.



Перевіряйте речі, які берете з собою. Звучить дивно, – кажуть жителі Луганської області, які евакуювалася в Європу, – але краще не класти поруч сині та жовті речі.



«Будь-які речі, які нагадують український прапор – червона ганчірка для угруповань «ЛДНР» на блокпостах. Також варто відмовитися від речей, на яких є орнаменти, патріотичні піни», – радить Катерина.



Зробіть електронні варіанти своїх документів. Українці, які евакуювалися через Росію, попереджають: на блокпостах почастішали випадки, коли російські силовики чи представники угруповань «ЛДНР» розривали українські паспорти.

Як в розмові з Радіо Донбас.Реалії розповіла Катерина, у них в автобусі порвали два паспорти чоловікам пенсійного віку, а потім ще двом жінкам, які за них заступилися.



«Найгірше, що «без бумажки, ты – букашка», – каже Катерина. Додає: «Без українського паспорта ти можеш їздити по території Росії, можеш навіть заїхати в Білорусь, бо вони вірять, що ти зробиш російський паспорт, а от в Європі та Україні можуть бути з цим проблеми. Рятують електронні документи».

Тому, щоб у разі втрати паспорта була можливість швидше його відновити та мати хоча б якесь підтвердження своєї персони, відскануйте документи. Збережіть їх у своїй пошті чи в хмарі. Головне – не в телефоні.



«Не думайте, що можна схитрувати. Збережу в якісь незрозумілій папці й не знайдуть. Знайдуть, я тільки після їхнього перегляду (російських силовиків – ред.) всього телефону знайшла, куди зберігала замітку дворічної давнини», – згадує Катерина.



Поговоріть з дитиною. Якщо ви виїжджаєте з дитиною, то з нею також важливо проговорити вашу історію. Бодай базово пояснити їй – як себе поводити на блокпостах, як спілкуватися з «дядями зі зброєю».

Волонтери запевняють, що до дітей російські прикордонники ставляться ввічливо, але намагаються добути від них інформацію: за словами жительки Маріуполя, яка евакуювалася до вільної України через окупований Крим, є випадки, коли малеча випадково «зливає» інформацію.



«Перед нами була дівчина з сином. І дитина просто бубоніла під ніс відповіді на питання, які чула від прикордонників іншим українцям. Коли хлопчик почув: «Чи підтримуєте ви «СВО?» (так Росія офіційно називає війну проти України), він впевнено заявив: «Горіти вам в пеклі за цю війну». Емоційно було зрозуміло, що скопіював когось із дорослих. Тому до цієї родини у [російських] прикордонників було дуже багато запитань. Але знаю, що її пропустили все ж таки», – каже Інна з Маріуполя.

Допити від ФСБ: провокаційні питання та гра на нервах

Коли ви проїдете блокпости на окупованих територіях і доїдете до так званих адмінкордонів (державного кордону України насправді), де стоять російські прикордонники та співробітники ФСБ, готуйтеся до тривалої «бесіди».



«На ці адмінкордони треба їхати підготовленими. Вас точно там чекають провокації. Головна задача «фсбшників» це максимально витягнути з тебе не так інформацію, як емоції. Будуть емоції, ви не будете контролювати, що саме ви кажете, і вони отримають необхідні дані. Можуть запитувати: «Як ви ставитеся до «СВО?» Якої думки ви про нацистів ? Чого їдете з окупованої території?», – розповідає Воронцов.



Крім того, волонтер зазначає, що до провокаційних питань варто ставитися якомога обережніше, намагатися бути нейтральними. Не треба бити себе в груди, що Росія – це окупанти, з іншого боку, їхати в футболці з портретом Путіна – також не варіант.



«Кажіть, що виїжджаєте тимчасово, поки тут не стане тихіше. Але ви за них – ось цих, хто стоїть зі зброєю і запитує, а куди ви їдете», – радить Воронцов.



Найбільше перевіряють чоловіків. Спочатку шукають на тілі патріотичні українські татуювання та сліди від зброї. Далі – довгі розмови з представниками ФСБ.



«Вони розпитують тебе від того, де і як минуло твоє дитинство, і до сьогодення – чому ти вирішив виїхати саме зараз. Усе це монотонно друкується в Word-документ при тобі, постійно додаються якісь уточнювальні питання. Насправді вони чекають, коли ти щось скажеш не те», – розповідає Інна з Маріуполя.

Паспорт – як перевірка, на чиєму ти боці

Стефан Воронцов зазначає, останнім часом російський паспорт для російських силовиків – це показник, на чиєму ти боці. Якщо ще не взяв паспорт РФ, то ти за Україну, а чого тоді їдеш до Росії?

Тому волонтери радять у своїй історії вказувати, що ви збираєтеся подаватися на російський паспорт, або ще не встигли, або в вашому місті зараз не роблять. Проте все ж таки наголошують – краще не подаватися на російський паспорт взагалі.

Маршрути: через Крим та Європу

Варіант 1. Через Крим



Жителі південних окупованих територій Донеччини часто користуються маршрутом виїзду через Крим, кажуть волонтери.



На межі між окупованим Кримом і окупованою Херсонщиною росіяни влаштували імітацію повноцінного кордону. Там заповнюється міграційний документ, в якому вказується кількість днів, які ти плануєш перебувати у РФ чи в анексованому Криму. Цей «міграційний лист» є основним вашим документом.



Також до мінусів варто додати, що це дуже довгий маршрут, тому чекайте на чималу кількість блокпостів російської армії.



Вартість такого маршруту: 1500-2000 грн до Криму, далі – від $500 за проїзд до країн Європи. Врахуйте також можливі витрати в дорозі, вона забере близько тижня.

Раніше з півдня ще можна було виїхати через Василівку Запорізької області. Але цей коридор закритий ще з осені 2022-го.



Варіант 2. Окупована частина Луганська – Бєлгород – Україна



В окупованих Сватовому, Лисичанську, Кремінній, Старобільську, Новопскові, Сєвєродонецьку є перевізники, які вивозять людей через Росію на вільну територію України через один з КПП.



По-перше, уточнюйте, чи куплений квиток гарантує вам саме сидяче місце в автобусі. Може бути, що ви проїдете увесь маршрут стоячи, бо в першу чергу забирають усіх охочих із окупованого Луганська.



По-друге, на цьому маршруті після російського кордону до «самої точки перетину» є сіра зона у кілька кілометрів, яку треба пройти пішки. Дорога викладена з каміння.



КПП може бути закритий для проїзду, якщо планується обмін військовополоненими. Завчасно цю інформацію перевірити неможливо.



Вартість такого маршруту, за словами Катерини, від 12 до 20 тис. руб. Час у дорозі – до двох діб, але на КПП немає де ночувати, тож треба буде їхати до найближчого населеного пункту.



«Головний мінус – російські прикордонники розуміють, що ви повертаєтеся додому, в Україну, а тому дозволяють собі знущатися психологічно. Нас тут перевіряли кожного близько години. Я їм вже розповіла усе що тільки згадала з дитинства, навіть яку книжку загубила в першому класі і дуже плакала, бо мама буде сваритися. А вони – кілька питань про твоє життя, а потім – «а як ви ставитеся до нацистів?», кілька питань про дитинство, «а пам’ятаєте, як Україна почала вбивати діточок з Донбасу», – згадує Катерина.

Варіант 3. Маріуполь – Новоазовськ – Таганрог – Ростов-на-Дону – Вороніж – Білорусь – Європа



«Підготуйтеся морально. Їхати через розбитий Маріуполь боляче, дуже важко стримати свої емоції», – розповідає волонтерка (ім’я не називається в цілях безпеки) – але вам не можна ці емоції показувати. Попереду у вас КПП, і ви маєте бути зі «світлими» нейтральними думками».



Далі – КПП Новоазовськ, який до повномасштабного вторгнення РФ і окупації цієї території разом із КПП був пунктом перетину кордону з Росією. Зараз тут заправляють російські прикордонники.

Черги на КПП можуть забрати як кілька годин, так і кілька днів. Відстежити цей графік неможливо, каже волонтерка. Після перевірки – виїзд на Таганрог, а далі через Таганрог, Ростов-на-Дону, Вороніж та Білорусь вже до Європи.



Варіант 4. Окуповані Луганськ та Донецьк – Росія – Білорусь – Європа



Угруповання «ЛДНР» продовжує заявляти, що окуповані території Луганщини та Донеччини – це Росія. Але саме звідси виїхати на територію РФ ще важче, розповідає жителька Луганська.



«До мене звернулися друзі з Лисичанська, думали, що через Луганськ виїдемо на Ростов, а далі – в Європу. Але на нашому напрямку зараз це зробити стало ще важче. Головна причина – угруповання «ЛНР» людей без російських паспортів відмовляється брати на роботу, платити пенсії, тому всі біжать оформлювати ці папірці. А російські прикордонники не дуже раді такій навалі. Тому ти можеш потрапити під руку просто через те, що «і ви сюди валите», – каже жителька Луганська.



Перевагою цього маршруту є велика кількість постійних рейсів, у водіїв вже свої зв’язки за 9 років окупації на російських кордонах. Головний недолік –​ великі черги на кордоні з РФ.

Вартість маршрутів 3 і 4 важко оцінити, оскільки вона залежить від багатьох факторів. Зокрема, яким транспортом ви будете їхати, через який кордон і потім через які країни Європи повертатиметесь до України. Але загалом йдеться про суму, не меншу за $1000.



У волонтерському штабі Humanity пояснюють, евакуюватися можна і безкоштовно. Наприклад, звернувшися до організації HelpPeople.

Ризики під час виїзду через Росію

Готуючись до евакуації, ви також маєте розуміти, що виїзд через Росію є небезпечним, кажуть волонтери.

По-перше, вас можуть не пропустити, а «повернути» додому. Тому обов'язково треба мати додаткові кошти з урахуванням витрат на зворотній шлях.

По-друге, немає чіткого алгоритму: кого російські прикордонники пропускають, а до кого буде інше ставлення. Усе залежить від їх настрою саме сьогодні. Попри те, що зараз не так часто чутно історії, що когось забрали в СІЗО на російському кордоні, такі випадки усе ж таки трапляються, кажуть волонтери. Найчастіше – це все ж таки стосується чоловіків.

По-третє, не погоджуйтеся на допомогу з евакуацією від російських прикордонників та служб, бо це може закінчитися відправкою у Сибір чи на Далекий Схід, де вже є табори з депортованими українцями.

З міркувань безпеки для тих, хто виїжджає, ми не надаємо всі деталі цих маршрутів. Перед виїздом радимо звернутися до однієї з організацій, які особисто можуть надати вам більш детальну інформацію.

Контакти, до кого можна звертатися щодо евакуації:

@helpingtoleave_bot – це чат-бот, який може допомогти вам з питаннями евакуації.

«Ми цілодобово консультуємо тих, хто потребує допомоги, та залишаємося з ними на зв'язку протягом усього процесу евакуації. Ми допомагаємо не тільки тим, хто перебуває в Україні та на тимчасово окупованих територіях, а й тим українцям, яких після початку повномасштабного вторгнення насильно вивезли в Росію», – інформує чат-бот.

@HelpPeopleUA_bot – чат-бот організації HelpPeople, яка вивозить українців з окупованих територій безкоштовно (міста, звідки вивозять, і умови треба дізнаватися).

Незалежна громадська ініціатива Free Belarus Center допомагає українцям виїхати з території Росії.

Номери гарячої лінії Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій: 1548 та 1648 .

. Українські консульства у європейських країнах. Усі контакти можна передивитися на сайті Міністерства закордонних справ.

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