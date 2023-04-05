Кістки сплавилися з металом. Як повертають додому загиблих українських військових

Біля села Суха Кам'янка неподалік Ізюму на Харківщині евакуювали останки, ймовірно, чотирьох українських військових із вигорілого БТРа. Ексгумацію проводили пошуковці Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» – разом із ними перебував кореспондент Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) Сергій Горбатенко.

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Як розповів керівник пошукового загону Олексій Юков, бій, у якому загинули захисники України, швидше за все, відбувся 25 березня 2022 року. Тоді група з двох БТРів по чотири військових у кожному вирушила в цей район для вогневої підтримки бійців та евакуації поранених.

Їх помітили військові РФ, відкрили вогонь і знищили. Екіпаж першої бронемашини встиг залишити БТР, однак їм не вдалось відступити. Тіла вбитих військових евакуювали вже після звільнення цієї території у вересні – Росія не дала зробити це раніше. Проте доля бійців із другого БТР лишалась невідомою.

Нещодавно з проханням перевірити рештки бронетехніки до «Плацдарму» звернулися родичі зниклих бійців, і пошуковий загін вирушив на обстеження бронемашини.

Бронемашина виявилась ущент вигорілою – російські війська влучили у боєкомплект, відбулась детонація. Однак волонтери знайшли фрагменти кісток.

«З алюмінієм прямо фрагмент черепної коробки сплавились. Дуже велика температура, і алюміній поплавився, разом із кістками став єдиним цілим… Жах», – каже Олексій Юков, знайшовши такий фрагмент сплавленої з металом кістки.

Ідентифікувати військових можна буде лише завдяки ДНК-експертизі. Роботу пошукового загону ускладнює те, що мародери розтоптали кістки загиблих.

«Ті, хто тут знаходився до нас, збирали метал, і зруйнували фактично скелет, який тут знаходився. Але кісткові рештки ще наявні», – пояснив Юков.

Він зазначив, що евакуація тіл загиблих для пошукового загону – їхній спосіб виконати свій борг перед захисниками України.

«Вони надали можливість жити нашим дітям, ходити по цій землі. Але яка ціна? Ціна – життя наших хлопців. Отак повертаються додому в кожну родину ті, хто загинув», – сказав керівник асоціації.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року пошуковці «Плацдарму» повернули родинам 800 тіл загиблих військових і цивільних українців. Робота триває щоденно.

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