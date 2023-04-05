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Кістки сплавилися з металом. Як повертають додому загиблих українських військових

Війська РФ не дали евакуювати загиблих українських військових під час своєї окупації

Біля села Суха Кам'янка неподалік Ізюму на Харківщині евакуювали останки, ймовірно, чотирьох українських військових із вигорілого БТРа. Ексгумацію проводили пошуковці Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» – разом із ними перебував кореспондент Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) Сергій Горбатенко.

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Як розповів керівник пошукового загону Олексій Юков, бій, у якому загинули захисники України, швидше за все, відбувся 25 березня 2022 року. Тоді група з двох БТРів по чотири військових у кожному вирушила в цей район для вогневої підтримки бійців та евакуації поранених.

Їх помітили військові РФ, відкрили вогонь і знищили. Екіпаж першої бронемашини встиг залишити БТР, однак їм не вдалось відступити. Тіла вбитих військових евакуювали вже після звільнення цієї території у вересні – Росія не дала зробити це раніше. Проте доля бійців із другого БТР лишалась невідомою.

Нещодавно з проханням перевірити рештки бронетехніки до «Плацдарму» звернулися родичі зниклих бійців, і пошуковий загін вирушив на обстеження бронемашини.

Бронемашина виявилась ущент вигорілою – російські війська влучили у боєкомплект, відбулась детонація. Однак волонтери знайшли фрагменти кісток.

«З алюмінієм прямо фрагмент черепної коробки сплавились. Дуже велика температура, і алюміній поплавився, разом із кістками став єдиним цілим… Жах», – каже Олексій Юков, знайшовши такий фрагмент сплавленої з металом кістки.

Ідентифікувати військових можна буде лише завдяки ДНК-експертизі. Роботу пошукового загону ускладнює те, що мародери розтоптали кістки загиблих.

«Ті, хто тут знаходився до нас, збирали метал, і зруйнували фактично скелет, який тут знаходився. Але кісткові рештки ще наявні», – пояснив Юков.

Він зазначив, що евакуація тіл загиблих для пошукового загону – їхній спосіб виконати свій борг перед захисниками України.

«Вони надали можливість жити нашим дітям, ходити по цій землі. Але яка ціна? Ціна – життя наших хлопців. Отак повертаються додому в кожну родину ті, хто загинув», – сказав керівник асоціації.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року пошуковці «Плацдарму» повернули родинам 800 тіл загиблих військових і цивільних українців. Робота триває щоденно.

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