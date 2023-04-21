ОП повідомив про засідання Ставки: йшлося «про плани ворога» і ситуацію на полі бою

Президент Володимир Зеленський 21 квітня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому заслухали інформацію про ситуацію на фронті і плани Росії, повідомила пресслужба голови держави.

«Головнокомандувач ЗСУ доповів про актуальну ситуацію на полі бою. Окрему увагу було приділено найскладнішим напрямкам фронту – районам Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки на Донеччині. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов поінформував учасників засідання про плани ворога на найближчий період», – йдеться в повідомленні.

Про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон своєї відповідальності доповідали командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський, командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ «Одеса» Едуард Москальов і командувач ОСУВ «Північ» Сергій Наєв.

«Було проаналізовано забезпечення українських військ озброєнням і боєприпасами та їх розподіл за підрозділами. Окремо учасники розглянули питання комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад. Крім того, члени Ставки продовжили розгляд питання про налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами й підвищення ефективності ремонту бронетанкового, артилерійського та іншого озброєння», – йдеться в повідомленні.

Деталі засідання не повідомляють.

Президент Зеленський у телеграмі за підсумками засідання заявив: «знаємо про всі плани ворога у найближчий період».

Раніше сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що епіцентром бойових дій залишається схід, де російські війська продовжують наступальні дії на чотирьох напрямках одночасно: Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському, Бахмутському.

«На більшості з них завдяки нашим оборонцям ворогу не вдається просуватися вперед. На цих напрямках наші воїни не лише обороняються, а й активно діють», – написала вона у телеграмі.

Маляр додала, що цього тижня загарбники намагалися рухатися ще по двох напрямках – Куп’янському і Шахтарському. «Але наші бійці відбили атаки, і ворог не пройшов», – наголосила заступниця міністра.

За її словами, найгарячішим місцем на фронті залишається Бахмут на Донеччині, ситуація там напружена, але контрольована: українські військові тримають оборону і проводять штурми.