В епіцентрі боїв – Бахмут. На 5 напрямках ЗСУ відбили понад 40 атак військ РФ – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 20 квітня.

Згідно з повідомленням, основні зусилля армія РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

«Відбито понад 40 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут», – йдеться в повідомленні.

У ранковому зведенні йшлося про відбиття понад 55 атак військ РФ.

Триває чотириста двадцять перша широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.