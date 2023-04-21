Росія втрачає значні сили за «дуже незначне» завоювання – Міллі про Бахмут

У Бахмуті на Донеччині Росія втрачає значні сили за «дуже незначне» завоювання, заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.



«Поки ми стоїмо тут сьогодні, українська армія продовжує працювати дуже добре. Інтенсивні бої в Бахмуті та навколо нього тривають уже кілька місяців. Росія витрачає значну кількість сили за дуже незначне завоювання. Росія посилює невибіркові обстріли Авдіївки та інших населених пунктів. І Росія продовжує тяжко платити за свій вибір війни. На відміну від українських сил, які мають високу мотивацію боротися за свою країну, боротися за свою свободу, свою демократію та свій спосіб життя, росіянам бракує лідерства, їм бракує волі, моральний дух поганий, а їхня дисципліна pуйнується», – сказав Міллі 21 квітня під час пресконференції за результатами засідання у форматі «Рамштайн».

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Він зауважив, що за останній рік тимчасові територіальні здобутки Москви супроводжувалися величезними втратами.



«Росія продовжує зазнавати невдач у досягненні своїх стратегічних цілей. Їм не вдалося захопити Київ, їм не вдалося повалити український уряд і вони не змогли розколоти НАТО. Насправді вони зробили навпаки. Київ стоїть, народ України бореться, а НАТО ніколи не було сильнішим», – додав генерал.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Бахмут залишається в епіцентрі бойових дій.

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року, у грудні наступ посилився. Місто залишається епіцентром бойових дій. За спостереженнями британської розвідки, російські сили продовжують «повзуче просування» у місті.