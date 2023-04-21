На підльоті до Києва збито близько 8 запущених РФ дронів-«шахедів» – КМВА

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що столиця зазнала атак дронами, запущеними вночі армією РФ.

«Після 25-денного затишку столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. Тактика противника залишилася незмінною. З настанням темного часу доби, з північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА «Shahed». На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей. Дані на цей момент – без жертв та руйнувань», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко у Telegram.

Інформація ще уточнюється, додав Попко.

У ніч на п’ятницю в Україні оголошувалась повітряна тривога, двічі – у Києві. Остання з них тривала майже три години. Влада повідомляла про роботу ППО у столиці та області.