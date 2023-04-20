Повітряну тривогу оголошували на всій території України – відбій

Опівночі 21 квітня повітряна тривога оголошена на всій території України. Влада рекомендує громадянам прослідувати в укриття цивільного захисту.

За повідомленнями телеграм-каналів, причиною небезпеки став зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області Росії. Цей літак може бути носієм ракет «Кинджал».

Небезпека тривала недовго – з 00:09 до приблизно 0:30, після чого влада стала оголошувати про відбій тривоги.

Раніше цього тижня у вечірні години російські військові здійснили кілька атак із застосуванням безпілотників іранського виробництва, більшість цих дронів було збито силами української ППО.