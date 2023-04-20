У Києві та області працює ППО – влада

У Києві, столичній області, а також на Житомирщині та Чернігівщині оголошена нова повітряна тривога. За повідомленнями влади, причиною небезпеки є «загроза атаки ворожих дронів».

Про роботу протиповітряної оборони повідомив у телеграмі голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«У Київській області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші. У жодному разі не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів протиповітряної оборони», – ідеться в поширеному о 1:03 повідомленні Київської ОВА.

Атаці з використанням безпілотників передувала повітряна тривога по всій Україні, спричинена зльотом у Росії винищувача МіГ-31К, потенційного носія ракет «Кинджал». Та тривога минула приблизно за 20 хвилин.