Влада Миколаївщини повідомила про влучання під час нічної атаки РФ

Під час нічної атаки дронами на Миколаївщині було влучання в приватний будинок, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«3 травня о 03:50 внаслідок влучання БпЛА типу Shahed-131/136 виникла пожежа приватного домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади», – написав він у телеграмі.



За його даними, рятувальники оперативно ліквідували займання, постраждалих немає.



Віталій Кім додав, що українські військові збили другий дрон-камікадзе, спрямований на Миколаївщину.



Місцева влада також повідомила, що 2 травня о 17:10 та 23:10 російські війська завдавали мінометних та артилерійських ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також відомо про влучання дронів в Дніпрі та Кропивницькому.

Вночі 3 травня в Києві та низці областей оголошувалася повітряна тривога, яка тривала близько чотирьох годин. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО знищили 21 з 26 дронів «Shahed-136/131». Російські війська атакували з Брянської області та з східного узбережжя Азовського моря.



28 квітня близько 4:00 російські війська атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95. Тоді в Умані Черкаської області російська ракета влучила в житловий будинок, загинули 23 людини, серед них – п’ятеро дітей.