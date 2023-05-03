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Дрони Shahed вночі атакували нафтобазу в Кропивницькому – ОВА

Нафтобазу атакували одразу три безпілотники. Фото ілюстративне

Під час нічної атаки на Україну дрони Shahed, запущені російськими силами, атакували нафтобазу в Кропивницькому, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«На Кіровоградщині є прильоти. Близько третьої ранку, одразу 3 шахеди «Герань-2», атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв», – написав він у телеграмі.

За його словами, ліквідація наслідків удару дронами почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється.

Вночі 3 травня в Києві та низці областей оголошувалася повітряна тривога, яка тривала близько чотирьох годин.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО знищили 21 з 26 дронів «Shahed-136/131». Російські війська атакували з Брянської області та з східного узбережжя Азовського моря.

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