Російський дрон влучив в адмінбудівлю в Дніпрі – ОВА

Під час нічної атаки дрон, запущений російськими силами, влучив в адмінбудівлю в Дніпрі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Один Shahed-136 все ж дiстався цiлi. У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Жителі мiста не постраждали. На мiсцi ще працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються», – написав він у телеграмі.



Сергій Лисак додав, що українські військові збили над Днiпропетровщиною 7 дронів.

Вночі 3 травня в Києві та низці областей оголошувалася повітряна тривога, яка тривала близько чотирьох годин. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО знищили 21 з 26 дронів «Shahed-136/131». Російські війська атакували з Брянської області та з східного узбережжя Азовського моря.