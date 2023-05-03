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Війська РФ вночі ракетами атакували Запоріжжя – Куртєв

Наслідки російської атаки по Запоріжжю, архівне фото

Російські війська вночі ракетами атакували приватний сектор Запоріжжя, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

«Вночі путінські тварі здійснили атаку на Запоріжжя. Знову під прицілом ворожих ракет опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста. В результаті атаки один будинок зруйновано повністю, два мають сильні ушкодження, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі», – написав він у телеграмі.

За його даними, жертв та травмованих немає.

Вночі 3 травня в низці областей оголошувалася повітряна тривога, яка тривала близько чотирьох годин. У соцмережах повідомляли про звуки вибухів на Черкащині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО вночі знищили 21 з 26 дронів «Shahed-136/131». Російські війська атакували з Брянської області та з східного узбережжя Азовського моря. Відомо про влучання дронів у Дніпрі, Кропивницькому та на Миколаївщині. Жертв чи постраждалих немає.

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