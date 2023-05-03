Війська РФ вночі ракетами атакували Запоріжжя – Куртєв

Російські війська вночі ракетами атакували приватний сектор Запоріжжя, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.



«Вночі путінські тварі здійснили атаку на Запоріжжя. Знову під прицілом ворожих ракет опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста. В результаті атаки один будинок зруйновано повністю, два мають сильні ушкодження, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі», – написав він у телеграмі.



За його даними, жертв та травмованих немає.

Вночі 3 травня в низці областей оголошувалася повітряна тривога, яка тривала близько чотирьох годин. У соцмережах повідомляли про звуки вибухів на Черкащині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО вночі знищили 21 з 26 дронів «Shahed-136/131». Російські війська атакували з Брянської області та з східного узбережжя Азовського моря. Відомо про влучання дронів у Дніпрі, Кропивницькому та на Миколаївщині. Жертв чи постраждалих немає.