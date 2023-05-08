Обстріл Одеси знищив склад із гуманітарною допомогою – український Червоний хрест

В Одесі через обстріл у ніч проти 8 травня згорів склад Українського Червоного Хреста, повідомила організація.

На території площею в тисячу квадратних метрів зберігалася гуманітарна допомога. Вона була повністю знищена.

Також, як повідомляє Червоний Хрест, у Миколаївській області пошкоджено мобільний шпиталь. Частина медичного обладнання та меблів відновленню не підлягає.

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Діяльність Одеського відділення Червоного Хреста України в галузі гуманітарної допомоги припинено.

У ніч із 7 на 8 травня російські війська атакували Одесу та область ракетами Х-22, випущеними з бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Повідомляється, що було проведено вісім пусків із району мису Тарханкут в анексованому Росією Криму. Внаслідок удару по Одещині загинув чоловік.

Столиця України Київ зазнала атаки дронів-камікадзе «Шахед». Збройні сили України відзвітували, що збили усі 35 із 35 дронів.