На Одещині 8 і 9 травня скасували проведення масових заходів – поліція

Масові заходи 8 і 9 травня на Одещині не проводитимуть з міркувань безпеки, повідомила пресслужба обласної поліції. Повідомляється, що будуть посилені заходи безпеки, зокрема біля пам’ятників і меморіалів.

«Мітинги, марші, акції та будь-які інші масові заходи в умовах війни не проводитимуть... Наряди правоохоронців наблизять до пам’ятників і меморіальних комплексів. Вибухотехніки та кінологи обстежують територію на наявність небезпечних предметів. На місцях у громадян перевірятимуть документи, що посвідчують особу, та наявність заборонених предметів», – йдеться в повідомленні.

У поліції не виключили, що можуть бути «штучні інциденти», тому працюватимуть групи превентивної комунікації.

«Ми пам’ятаємо подвиг героїв, які поклали життя, щоб захистити Україну від нацистських окупантів, і шануємо їх. Але не варто забувати, що просто зараз українці воюють проти московитів, які не дотримуються жодних правил ведення війни», – повідомили в поліції.

За даними влади, минулої ночі російськими військами було завдано ракетного удару по Одещині, троє людей поранені, одна людина наразі вважається зниклою безвісти.

Як повідомили в ОК «Південь», удару було завдано із літаків стратегічної авіації. Ракети типу Х-22 вдарили по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі, спалахнули пожежі.

Українська розвідка раніше попереджала про ймовірність російських провокацій з нагоди 9 травня, яке наближається.