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Російські військові атакували село на Херсонщині, постраждали двоє людей – влада

Село Антонівка на Херсонщині під обстрілами російських військових, лютий 2023 року, ілюстративне фото

У понеділок, 8 травня, російські військові завдали удару по селу Антонівка на Херсонщині, йдеться в повідомленні пресслужби обласної військової адміністрації (ОВА).

«Через російський обстріл поранення отримали дві людини – 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх шпиталізували», – зазначають в ОВА.

Місцева влада додає, що «в жінки тяжкі травми – множинні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота, лікарі роблять все можливе, щоб врятувати її життя».

«Гради» та авіабомби». Чи буде на Херсонщині та Запоріжжі примусова евакуація? | Новини Приазов’я
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«Гради» та авіабомби». Чи буде на Херсонщині та Запоріжжі примусова евакуація? | Новини Приазов’я
відео Радіо Свобода

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Після деокупації восени минулого року Херсон практично щоденно зазнає російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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