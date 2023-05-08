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Нацгвардійці проти російських дронів: як працює мобільна група швидкого реагування НГУ в Херсоні (фоторепортаж)

Мобільні групи швидкого реагування 16 окремого батальйону Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України цілодобово патрулюють Херсон та околиці. Одне з головних завдань таких груп – виявлення та ураження повітряних цілей армії РФ у зоні своєї відповідальності, як-от розвідувальні або бойові БПЛА.

Після деокупації восени минулого року Херсон практично щоденно зазнає російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Мобільна група швидкого реагування Національної гвардії України патрулює Херсон із кулеметом
1 Мобільна група швидкого реагування Національної гвардії України патрулює Херсон із кулеметом
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Наприкінці квітня херсонські нацгвардійці збили російський БПЛА ZALA, який армія РФ використовує для розвідки, контролю території, пошуку та ураження цілей. Російський безпілотник вдалося вразити з трофейного великокаліберного кулемету НСВ
3 Наприкінці квітня херсонські нацгвардійці збили російський БПЛА ZALA, який армія РФ використовує для розвідки, контролю території, пошуку та ураження цілей. Російський безпілотник вдалося вразити з трофейного великокаліберного кулемету НСВ
Бійці розповідають, що російська армія постійно намагається моніторити пересування українських військ та техніки на півдні України
4 Бійці розповідають, що російська армія постійно намагається моніторити пересування українських військ та техніки на півдні України
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Під час чергування нацгвардійці отримують повідомлення про повітряні цілі і виїжджають на позиції, щоб їх уразити
6 Під час чергування нацгвардійці отримують повідомлення про повітряні цілі і виїжджають на позиції, щоб їх уразити
Військові розповідають, що доводилося мати справу як з дронами Mavic, так і з &laquo;Орланами&raquo; та &laquo;Мерлінами&raquo;
7 Військові розповідають, що доводилося мати справу як з дронами Mavic, так і з «Орланами» та «Мерлінами»
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Боєць із позивним &laquo;Майстер&raquo; розповідає, що його було розподілено до цієї групи через знання місцевості та вміння влучно стріляти &ndash; чоловік проходив навчання на снайпера
9 Боєць із позивним «Майстер» розповідає, що його було розподілено до цієї групи через знання місцевості та вміння влучно стріляти – чоловік проходив навчання на снайпера
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Вони кажуть, що їхнє головне завдання &ndash; завадити влучанням у військові та цивільні об&#39;єкти. Після деокупації Херсону місто перебуває під постійними обстрілами російських військ, у тому числі з повітря
11 Вони кажуть, що їхнє головне завдання – завадити влучанням у військові та цивільні об'єкти.

Після деокупації Херсону місто перебуває під постійними обстрілами російських військ, у тому числі з повітря

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