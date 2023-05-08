Мобільні групи швидкого реагування 16 окремого батальйону Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України цілодобово патрулюють Херсон та околиці. Одне з головних завдань таких груп – виявлення та ураження повітряних цілей армії РФ у зоні своєї відповідальності, як-от розвідувальні або бойові БПЛА.

Після деокупації восени минулого року Херсон практично щоденно зазнає російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.