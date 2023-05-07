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Російська атака по Херсонщині керованими авіабомбами і артилерією – поранена жінка

Під атаку військ РФ потрапили село Кізомис та Янтарне Білозерської громади (фото ілюстративне)

Російські війська у неділю обстріляли село Кізомис та Янтарне Білозерської громади Херсонської області, повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російська авіація продовжує нищити Кізомис. Зафіксовано пʼять «прильотів» керованих авіабомб. Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих, з них три будинки знищено вщент. Мирні люди не постраждали. Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка. Лікарі надали потерпілій меддопомогу та залишили вдома», – повідомив Прокудін.

Минулої доби, за даними влади, російські війська випустили по Херсонщині понад 200 снарядів, загинуло шестеро людей і четверо зазнали поранень.

Після деокупації восени минулого року Херсон практично щоденно зазнає російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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