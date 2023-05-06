Шість співробітників ДСНС загинули внаслідок обстрілу на Херсонщині – голова ДСНС

Унаслідок обстрілу з боку сил РФ 6 травня в Херсонській області загинули шестеро співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук.

«Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка», – повідомив Крук у фейсбуці.

Сили РФ регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі правобережну частину Херсонщини. Раніше цього тижня, 3 травня, російські війська обстріляли Херсон й інші населені пункти області. У Херсоні, зокрема, під обстріл потрапили гіпермаркет «Епіцентр» і залізничний вокзал. Обстріляне було селище Степанівка, що за 10 кілометрів від обласного центру. За останніми даними, від цих ударів загинули 23 людей, ще 48 – поранені.

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