На Херсонщині армія РФ поцілила в церкву, житлові квартали та завод, поранені люди – ОВА

Впродовж минулої доби, 5 травня, армія РФ здійснила 71 обстріл Херсонщини, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник випустив 411 снарядів із важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів», – зазначив місцевий чиновник.

За інформацією Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні та церкву в Бериславському районі. Внаслідок атаки дістали поранення двоє людей.

«З деокупованої території області евакуйовано 155 осіб», – підсумував голова ОВА.

3 травня російські війська обстріляли Херсон й інші населені пункти області. У Херсоні, зокрема, під обстріл потрапили гіпермаркет «Епіцентр» і залізничний вокзал. Обстріляне було селище Степанівка, що за 10 кілометрів від обласного центру. За останніми даними, від цих ударів загинули 23 людей, ще 48 – поранені.

Після деокупації восени минулого року Херсон практично щоденно зазнає російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.