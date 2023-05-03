«100 пострілів на добу». Чи буде примусова евакуація на півдні?

У якому випадку людей з прифронтових громад Херсонської та Запорізької областей будуть евакуювати? Чи буде ця евакуація примусовою? В які регіони планують вивозити людей та яку допомогу вони зможуть отримати? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін доручив начальникам військових адміністрацій області опрацювати шляхи евакуації людей у разі масованого обстрілу області військами РФ. Він зазначив, що 30 квітня через постійні обстріли військами Російської Федерації евакуювали всіх дітей з села Кізомис на Херсонщині. Родини вже отримали безоплатне тимчасове житло та харчування, а головне перебувають у безпеці, зазначив голова ОВА.

доручив начальникам військових адміністрацій області опрацювати шляхи евакуації людей у разі масованого обстрілу області військами РФ. Він зазначив, що 30 квітня через постійні обстріли військами Російської Федерації евакуювали всіх дітей з села Кізомис на Херсонщині. Родини вже отримали безоплатне тимчасове житло та харчування, а головне перебувають у безпеці, зазначив голова ОВА. Впродовж 28 квітня армія РФ завдала 33 удари з важкої артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню «Град» і безпілотників по Херсонській області. За добу було випущено 177 снарядів. Одна людина загинула, шестеро поранені, повідомляли в Херсонській ОВА.

33 удари з важкої артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню «Град» і безпілотників по Херсонській області. За добу було випущено 177 снарядів. Одна людина загинула, шестеро поранені, повідомляли в Херсонській ОВА. Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що посилення російських обстрілів на півдні України пов’язане з відсутністю перемог у російських окупантів. Також керівниця зауважила, що російські війська готуються до оборони ТОТ півдня. Тому вони займаються облаштуванням оборонних рубежів, покращують інженерне облаштування цих напрямків, посилюють і другу, і третю смугу оборони, додала Гуменюк.

Чи готові херсонці до евакуації?

Кореспондент «Новин Приазовʼя» поспілкувався з жителями прифронтового Херсона, який знаходиться під щоденним обстрілом з боку російських військових. Армія РФ бʼє по місту з окупованої лівобережної частини Херсонщини, кажуть фахівці. Переважна більшість опитаних херсонців сказала, що в разі ще більшого загострення ситуації, буде евакуюватися. Але є й такі, хто не хоче полишати свої домівки в разі ескалації.

Ті, хто пережив окупацію, не поїдуть з міста

«Якщо кудись їхати, то треба платити за квартиру, за себе треба платити. А де гроші брати? Я думаю, примусової евакуації не буде, а ті, хто пережив окупацію, та й ті, хто не був в окупації, повернулися, думаю, що вони не поїдуть з міста», – сказав місцевий житель Віктор.

«Превентивні заходи»

Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков зазначив, що наразі «проводяться превентивні заходи», спрямовані на підготовку до евакуації у разі посилення обстрілів області. Він додав, що військовою адміністрацією розробляються маршрути виїзду, точки збору населення та ведуться домовленості з регіонами, які зможуть прийняти херсонців.

Є домовленості з низкою областей, які вже зараз можуть прийняти хоч все населення Херсонської області

«Наразі у нас є домовленості з низкою областей, які вже зараз можуть прийняти хоч все населення Херсонської області. У нас є і списки, і міста, і як задовольнити необхідними послугами, їжею, гігієною тощо», – повідомив посадовець.



Керівник пресофісу наголосив, що евакуація буде доступною і для тих, хто хоче виїхати та надалі самостійно шукати житло, і для маломобільних жителів, і для людей похилого віку, та дітей. Дізнатися напрямки евакуації можна на «гарячій лінії» ХОВА та після заповнення анкети.



«Кіровоградська та Хмельницька області були найбільше привітні до херсонців й інші: Чернівецька, Черкаська. Геріатричні пансіонати приймали наших людей, там нормальні, гарні умови», – зазначив посадовець.

«Евакуація не буде примусовою»

Толоконніков стверджує, що запроваджена евакуація не буде примусовою. Він підкреслив, що все робиться для того, щоб не було паніки та всі, хто хоче терміново виїхати з міста, могли це зробити.

Силоміць ніхто нікого не буде зв’язувати та вивозити

«Якщо люди якісь будуть закриватися у своїх домівках і не захочуть виїжджати, звичайно, ми будемо вмовляти, але силоміць ніхто нікого не буде зв’язувати та вивозити», – запевнив керівник пресофісу.



Безоплатну евакуацію на Херсонщині проводять з моменту деокупації правого берега області. Зараз нею скористалися та виїхали близько 100 тисяч людей, з них близько трьох тисяч – це діти, додав Толоконніков.



«Є і потяг, там є місця для безплатної евакуації. Також щодня з 7-ї до 9-ї автобуси курсують безоплатні, які також вивозять людей. Близько 90-70-50 людей щодня виїжджають (загалом з області – ред.). Вони можуть і зараз це зробити, якщо є можливість і є бажання», – запевнив він.

«Внутрішня міграція»

Ввечері 28 квітня російська армія обстріляла Білозерку Херсонської області. Влучили на територію місцевої лікарні, пошкоджені декілька приватних будинків. На місцях влучань снарядів виникли пожежі. Загинула жінка, троє людей отримали поранення, повідомила місцева влада.

За словами заступника голови Білозерської СВА Олексія Журавленка, щоденні інтенсивні обстріли селища відбуваються вже протягом тижня.

Село Кізомис, Дніпровське, селище Білозерка – найбільше вони потерпають від цих обстрілів

«Кожний день обстріли: «Гради», авіабомби, ствольна артилерія. Наша громада знаходиться на березі Дніпра, в гирлі на виході в Дніпро-Бузький лиман. Саме от наша прибережна смуга: село Кізомис, Дніпровське, селище Білозерка – найбільше вони потерпають від цих обстрілів», – розповів «Новинам Приазовʼя» посадовець.

Журавленко зазначив, що Білозерка та наближені села через обстріли зазнали значних руйнувань, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Проте багато людей не бажають евакуюватися, каже він. Посадовець розповів, що для мешканців громади ухвалене рішення по внутрішній міграції населення.

«У нас визначено декілька пунктів для прийняття цих людей. Це дитсадки, які забезпечені бутильованою водою, продуктами, на випадок відключення світла генератором і паливом, санітарно-гігієнічними умовами. Виїзд також безоплатний», – повідомив Журавленко.

Заступник голови Білозерської СВА наголосив, що наразі мешканці громади активно допомагають один одному оговтатися від обстрілів: ремонтують домівки, надають необхідне майно.

«В такий складний час люди згуртувалися. Збираються всією вулицею, щоб допомогти відбудувати якось ті будинки, накрити шифером, тентом, приносять тим, хто вимушений був виїхати, ковдри, постіль, продукти. Дійсно громада показує дуже високий рівень соціальної відповідальності», – підкреслив Журавленко.

Чим забезпечує держава?

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко зазначив, що область постійно перебуває під вогневим ураженням. Російські військові роблять до 100 пострілів на добу, стверджує він. Найбільше атакують Гуляйполе та Оріхів. Тому жителів населених пунктів, які перебувають на лінії розмежування, закликають евакуюватися, додав Малашко.

«Держава надає безоплатне житло, фінансову допомогу по прибуттю, харчування, гуманітарну, будь-яку психологічну, а також медичну допомогу. В регіоні створені хаби районні, де ми проводимо соціальний супровід під час оформлення та допомоги, зокрема з міжнародними організаціями», – повідомив голова ОВА.



Він зауважив, що евакуація є обов’язковою, але не примусовою. В разі відмови виїжджати, слід написати відповідну заяву, де вказується про персональну відповідальність людини за можливі події.

Малашко також розповів, що в місті Запоріжжя створені умови проживання та виплати для людей, які були змушені евакуюватися зі своїх домівок.

Є програми для надання допомоги людям, які втратили таке житло

«Є і модульне містечко, і комунальні заклади, і гуртожитки навчальних закладів ми зараз пристосували для проживання ВПО (внутрішньо переміщених осіб – ред.). Також компенсуємо витрати за комунальні послуги. В місті вже є програми для надання допомоги людям, які втратили таке житло», – зазначив голова ОВА.



У прифронтових населених пунктах досі перебуває близько 35 сімей з дітьми, повідомив Малашко. Зокрема, за його даними, 56 дітей перебувають у Гуляйполі.



«В Оріхові вже немає дітей і сімей. В Малій Токмачці, я думаю, сьогодні-завтра ми вже вивеземо сім’ю цілу. Якщо будуть більш активні бойові дії, де буде ухвалене рішення комісією про примусову евакуацію, ухвалюватимемо оперативне рішення», – додав посадовець.

«Зруйновано або пошкоджено 80% будинків»

Серед міст Запорізької області, які активно обстрілюють окупанти, є Оріхів. За словами заступниці міського голови Світлани Мандрич, на сьогодні у громаді залишається близько 1700 осіб.

Багато пошкоджень приватного сектора, багатоповерхівок, підприємств, організацій, установ

«Обстріли у нас щодня. Це літаки, які запускают КАБи – це дуже великі 500-кілограмові бомби, від яких дуже велика руйнівна сила. Багато пошкоджень приватного сектора, багатоповерхівок, підприємств, організацій, установ. У місті майже 80% зруйновано або пошкоджено будинків», – повідомила вона.



Мандрич підтвердила, що з Оріхова вивезли всіх дітей та триває евакуація з інших сіл громади. Так, за її даними, в селі Новопавлівка залишається ще 6 дітей – це дві сім'ї. Представники влади вмовляють батьків евакуюватися в безпечні місця.



«Евакуація проводилася міською радою з перших днів, власними силами ми вивозили по 4-5 автобусів людей, це Запоріжжя, Чернівецька, Івано-Франківська області. Наразі евакуація йде дуже в’яло», – зауважила посадовиця.

Заступниця міського голови Оріхова розповіла, що для тимчасово переміщених осіб влада Запоріжжя разом з благодійними фондами надає гуманітарну та грошову допомогу.



Разом з цим, за її словами, люди, які залишаються в Оріхові, мають змогу отримати безоплатний хліб і гарячі обіди. В місті наразі відсутнє електро-, газо-, та водопостачання, повідомила Мандрич.