«Евакуація» та «глуха оборона»: армія РФ готується до контратак ЗСУ на Запоріжжі?

Чи готуються до виїзду з Запорізької області окупаційні чиновники та куди вони закликають виїжджати місцевих жителів? Чи пов’язано це з анонсами контрнаступу Збройних сил України? Як поводить себе російська армія у цьому регіоні та чому їм важливо втримати окуповану частину Запорізької області, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Минулого тижня в окупованому Мелітополі було підірвано все, що російська армія звозила чотири дні поспіль, заявив міський голова Іван Федоров. За його даними, ліквідовані 15 військових угруповань російської армії, сім із них – безпосередньо на території міста.

За його даними, ліквідовані 15 військових угруповань російської армії, сім із них – безпосередньо на території міста. Після серії вибухів Генштаб ЗСУ 8 квітня повідомив, що російські окупаційні сили готують населення контрольованих ними територій частини півдня до так званої евакуації на територію Криму . Зокрема, в Мелітополі та Скадовську окупанти організували опитування місцевих жителів щодо можливої евакуації. Під час опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Також в українському відомстві повідомили, що відзначається періодичний виїзд автобусів з охочими залишити регіон.

. Зокрема, в Мелітополі та Скадовську окупанти організували опитування місцевих жителів щодо можливої евакуації. Під час опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Також в українському відомстві повідомили, що відзначається періодичний виїзд автобусів з охочими залишити регіон. У Бердянську Запорізької області окупаційна влада також починає закликати місцевих жителів виїжджати до російського Ростова-на-Дону. Відповідне оголошення з’явилося на одному з комунальних підприємств міста, розповів «Суспільному» 4 квітня заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, оголошення про так звану евакуацію свідчить про те, що російські військові готуються до контрнаступу Збройних сил України.

За його словами, оголошення про так звану свідчить про те, що російські військові готуються до контрнаступу Збройних сил України. Центр національного спротиву 12 квітня повідомив, що окупанти готують попередній план евакуації працівників «Росатому» на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі. Зазначається, що працівники мають надати список родичів та «бути готовими виїхати за першим сигналом».

Виїжджати з окупованих територій нещодавно знову закликала віцепрем'єрка України Ірина Верещук. 4 квітня у своєму телеграм-каналі вона зазначила, що на окупованих територіях зараз «тривожно». Місцевим жителям посадовиця радить «або виїхати до третіх країн, або готуватися: що робити, знаєте», написала Верещук.

«Окупанти накопичують сили»

Начальник військової адміністрації Запорізького району Олег Буряк розповів «Новинам Приазовʼя», що інтенсивність обстрілів з боку російських військових зараз зменшилася.

«У нас інтенсивно обстрілюють Степногірськ, Оріхів, Гуляйполе, Преображенку. Це громади Василівського та Пологівського районів. У місто Запоріжжя вже системно раз на тиждень прилітає. Якщо говорити взагалі, то інтенсивність (обстрілів – ред.) стала набагато меншою», – повідомив посадовець.



За словами Буряка, російські окупанти серйозно ставляться до контрнаступу ЗСУ. Він припустив, що зменшення обстрілів Запоріжжя може бути пов’язане з тим, що військові РФ накопичують сили на окупованих територіях.

Накопичують у Бердянську як живу силу, так і техніку

«Вони копають дуже багато. Накопичують у Бердянську як живу силу, так і техніку. Накопичують у Токмаку, Мелітополі, в Енергодарі, в декілька рядів огороджують АЕС і будують укриття, колючою проволокою загороджують», – розповів начальник ВА.



Ті, хто пішов на співпрацю з окупаційною владою, виїжджають на територію Росії, а так звана евакуація планується до Криму, додав Буряк. Також він зазначив, що зараз з окупованої частини Запорізької області виїжджають набагато менше людей, ніж раніше.



«Зараз і людей стало менше, і абияке переміщення неможливе просто так. Потрібно зробити перепустку, і тоді ти можеш їхати або в одну, або в іншу сторону», – пояснив він.



Буряк стверджує, що Росії складно утримувати під своїм контролем окуповані території.

«Кирилівка – перевальна база»

Голова Кирилівської територіальної громади, що у Мелітопольському районі Запорізької області, Іван Малєєв розповів «Новинам Приазов’я», що до цього регіону приїжджає велика кількість російських військових, які розселяються на місцевих туристичних базах.

Заїжджає багато військових, з’явилися навіть «вагнерівці»

«У Кирилівці сьогодні вкрай небезпечно, людей залякують, змушують отримувати російські паспорти. Кирилівка зараз є перевальною базою, заїжджає багато військових, з’явилися навіть «вагнерівці». Це не прості підрозділи, а, я так розумію, вища каста. Вони проживають на базах відпочинку, дивляться, що де вкрасти, що можна забрати, деяких людей навіть виселяють зі своїх домівок», – повідомив Малєєв.

Втім, за його словами, скупчення військової техніки у громаді немає, як і живої сили. Виїхати з Кирилівки дуже складно, додав голова громади. Це можливо зробити лише через Росію, тому виїжджають «одиниці», додав Малєєв.

Енергодар: «мінують лісосмуги»

Міський голова Енергодару Запорізької області Дмитро Орлов назвав ситуацію у цьому місті поки «спокійною». Він також наголосив, що окупанти примушують місцеве населення отримувати паспорти РФ.

Досить великий ризик потрапити до підвалу

«На сьогодні вже досить важко виїхати з міста, не маючи документів, які видані країною-окупантом. Тому ті, хто не має цих паспортів, або ті, хто не має жодних документів і не бажає співпрацювати з ворогом, то досить великий ризик потрапити до підвалу», – зауважив мер.



За його словами, російські військові активно мінують території довкола Енергодару, які раніше не чіпали.

«Так само вони вчиняють і стосовно будування різного роду огорож, і додаткових фортифікаційних споруд по периметру атомної станції. Замінована була виключно територія узбережжя, Каховського водосховища та територія по периметру ЗАЕС. Вони почали мінувати лісосмуги та території сільськогосподарського призначення, які розташовані навколо міста», – повідомив Орлов.



Разом із цим він додав, що збільшення кількості російських окупантів та їхньої техніки у цьому місті не спостерігається.

ЗАЕС вже давно використовують як ядерну фортецю

«Техніка рідко, тільки транзитно перебуває на території міста. А ЗАЕС вже давно використовують як ядерну фортецю. Там акумулюють і особовий склад, який перебуває на постійній основі, і техніку, та боєприпаси», – нагадав міський голова.

Інформації про так звану евакуацію, яку окупанти проводять з Енергодару, в нього немає.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Кілька ліній оборони»

Розвідка Великої Британії заявила про «значні зусилля» Росії з розбудови лінії оборони в окупованій частині Запорізької області останніми тижнями. За цей район, ймовірно, відповідає Південне угруповання військ Росії, зазначили в розвідці. Повідомляється, що Росія завершила будівництво трьох рівнів оборонних зон приблизно на 120 кілометрах цього сектора. Кожна зона розташована приблизно на 10-20 кілометрів позаду передньої.

Речник пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський запевнив, що російські військові не зможуть розгорнути новий наступ на Запорізькому напрямку через проблеми з логістикою. За словами речника, для того, щоб наступати, там російським військам треба зупинити будь-які дії на інших напрямках, зокрема Донецькому. Разом з тим, відсутність штурмових дій не виключають артилерійських обстрілів прифронтових міст та селищ.

Військовий аналітик, колишній співробітник Міністерства оборони України Сергій Грабський розповів «Новинам Приазов’я», що ресурси російських військових обмежені для проведення наступальних дій на цьому напрямку, і вони переходять в оборону. Армія РФ, каже, створює позиції, щоб унеможливити прорив ЗСУ на відстані від Василівки до Пологів.

«Противник, усвідомлюючи велику загрозу для прориву, створює кілька ліній оборони, намагаючись утримати такі локації, як Токмак, Мелітополь, Пологи – важливий залізничний вузол», – повідомив аналітик.



Втримати сухопутний коридор до Криму російській армії складніше, ніж було його захопити, каже Грабський.

Утримання наших позицій в районі Вугледару дуже серйозно впливає на противника

«Вони об’єктивно не мають спроможності зосередити таку щільність військ, яку вони, наприклад, зосередили на Східному напрямку – в районі Луганської та Донецької областей, де логістика для них значно краща. А тут напрямок один – Ростов, Маріуполь, Мелітополь і все. Плюс утримання наших позицій в районі Вугледару дуже серйозно впливає на противника», – пояснив експерт.



У Центрі журналістських розслідувань 7 квітня повідомили, що виявили на супутникових знімках лінію оборони російських військових на окупованій території Запорізької області довжиною понад 70 км. За даними журналістів, крайні точки виявленого укріпрайону на заході розташовані на околицях селища Семенівка. Це приблизно дев’ять кілометрів від центру Мелітополя. На сході крайня точка зведених фортифікаційних споруд перебуває за межами селища Маринівка Приморського району.

Грабський зазначив, що такі укріплення не становитимуть суттєвих перешкод для ЗСУ.

Викопані лінії можуть на пів години, на годину, затримати просування українських військ, але не більше

«Інженерна техніка, так звані танкові мостоукладники, призначені саме для форсування таких перешкод. Ці викопані лінії можуть на пів години, на годину затримати просування українських військ, але не більше. Тому вони мають більше психологічний ефект. Так само і ті «зуби дракона» можуть бути знищені вогнем артилерії», – зауважив аналітик.



Втім, за словами експерта, Запорізький напрямок залишається «критично важливим» для російської армії й розглядається окупантами як шлях «для продовження так званої експансії РФ на правобережну Україну».



«Треба зібрати шалену кількість військ для того, щоб здійснити цей наступ, але це фізично неможливо для росіян, тому що Дніпро як природний барєр, який убезпечує нас від наступу противника», – пояснив військовий аналітик.



Географічні складові та невдала логістика ведуть до того, що російські військові в цьому регіоні переходять до «глухої оборони», додав Грабський.