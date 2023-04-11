Путін наказав посилити поліцейський режим в окупації. Чому саме зараз?

Для чого російський президент Володимир Путін нещодавно збирав призначених Кремлем так званих очільників, як вважає Росія, анексованих областей України? Виконання яких нових завдань вимагають у Кремлі від призначених РФ керівників захоплених українських територій? Як посилюється тиск на українців в окупації та чи повʼязано це з майбутнім контрнаступом ЗСУ? Відповіді на ці запитання шукав проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Президент Росії Володимир Путін 6 квітня заявив, що на окупованих територіях до 1 червня мають створити підрозділи російських силових органів. Він пояснив таке рішення тим, що ситуація у цих регіонах «продовжує залишатися напруженою».

6 квітня заявив, що до 1 червня мають створити підрозділи російських силових органів. Він пояснив таке рішення тим, що ситуація у цих регіонах «продовжує залишатися напруженою». Генеральний штаб Збройних сил України 9 квітня повідомив, що російські окупаційні сили продовжують посилювати поліційний режим на окупованій частині території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також контенту, який окупанти вважають «забороненим». Під час таких перевірок вони фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також контенту, який окупанти вважають «забороненим». Під час таких перевірок вони фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ. Російські окупаційні сили продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях, зазначають в Генштабі ЗСУ. Так, у місті Токмак Запорізької області збільшилась кількість блокпостів та патрулів. Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники почали обмежувати певні маршрути руху місцевим таксистам, сказано в інформації українського відомства.

«Придушення проукраїнських настроїв»

Як зазначив у коментарі «Новинам Приазовʼя» начальник Софіївської сільської військової адміністрації Запорізької області Станіслав Захаревич, російські окупанти розуміють, що більша частина населення захоплених територій чекає на деокупацію. Головна мета Путіна – придушення проукраїнських настроїв і боротьба з партизанами, вважає начальник ВА.

Окупанти жодним чином не обмежують себе в засобах насильства, засобах терору

«Зараз окупанти жодним чином не обмежують себе в засобах насильства, засобах терору. Щомісяця вони проводять облави, навіть по селах, де проживає лише кілька десятків людей. Вони постійно намагаються залякати, на їхню думку, проукраїнське населення», – повідомив посадовець.



Він переконаний, що посилення російського силового режиму в окупації суттєвого ефекту не дасть.



З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Контроль через силу

Російський опозиційний політик, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков вважає, що рішення про посилення по суті поліцейського режиму Путін ухвалив, аби встановити ще більший контроль на окупованих територіях України.

Єдине, на що спирається Путін – на силу

«Влада практично захоплена, узурпована і тепер уже утримується виключно силовими методами. Тому цілком очевидно, що на захоплених територіях відбуватиметься процес створення силових структур, які виконуватимуть роль жандарма, поліцая. Єдине, на що спирається Путін – на силу», – сказав він «Новинам Приазовʼя».



Путін розраховує на те, що Росія і надалі контролюватиме окуповані території, переконаний Гудков.



«Силові структури завжди готуються до силового утримання. Зрозуміло, поки що Путін контролює захоплені території через армію, через корупційну адміністрацію. Створення силової структури – це якраз ознака того, що він хоче серйозно надовго там залишитися. Він розраховує на це», – сказав полковник ФСБ у відставці.



Він зауважив, що утримання силових відомств потребує чималих видатків, втім, у Росії щороку ці видатки збільшуються.

«Путін витрачає величезний ресурс держави. Він усі гроші кидає на утримання величезної армії силовиків, на які спирається його влада, держава. Сьогодні ми маємо найбільш роздутий гігантський силовий апарат у Росії. Приблизно 2,5 млн силовиків Путін тримає по всіх напрямках, щоб забезпечити свою владу», – повідомив політик.



Гудков переконаний, що на окупованих територіях посиляться переслідування місцевого населення так само, як і всередині Росії.

Переслідуватимуть навіть за приватну розмову

«Путін двічі звертався на території Росії до органів безпеки й закликав їх посилити роботу щодо недопущення підриву країни зсередини. Я думаю, що Росія зараз стоїть на порозі масової критичності, яка буде розв'язана не лише на своїй території, а й на окупованих так само. Переслідуватимуть за пости, за виходи на вулицю, за будь-які прояви громадянської політичної активності. Навіть за приватну розмову», – наголосив російський опозиціонер.