Розвідка Британії повідомила про «три рівні оборонних зон» РФ у Запорізькій області

Розвідка Великої Британії заявила про «значні зусилля» Росії з розбудови лінії оборони в окупованій частині Запорізької області останніми тижнями. За цей район, ймовірно, відповідає Південне угруповання військ Росії, повідомила розвідка.

«Зараз Росія завершила будівництво трьох рівнів оборонних зон приблизно на 120 кілометрах цього сектора. Вони складаються з передньої лінії передових бойових позицій, а потім двох зон майже безперервної, більш складної оборони. Кожна зона розташована приблизно на 10-20 кілометрів позаду передньої», – йдеться в повідомленні, яке в твіттері цитує Міністерство оборони Британії.

«Росія, ймовірно, доклала значних зусиль для цих оборонних робіт, оскільки переконана, що Україна розглядає наступ на місто Мелітополь», – додали в розвідці.

Як йдеться в повідомленні, ці укріплення можуть стати «серйозною перешкодою», але їхня корисність майже повністю залежить від підтримки достатньою кількістю артилерії і персоналу.

«Залишається незрозумілим, чи може Південне угруповання військ Росії зібрати ці ресурси», – додали в британській розвідці.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Російська служба Радіо Свобода, посилаючись на дані неназваних українських і російських джерел, повідомила, що саме до Мелітополя Росія перенесла командування південним фронтом після виходу з Херсона.