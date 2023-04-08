«Україна має всі три складники для перемоги» – генерал США Марк Гертлінг про контрнаступ ЗСУ

У результаті очікуваного контрнаступу України цієї весни українським військам вдасться звільнити значну частину української території, яку зараз окупували російські сили, але це буде надзвичайно складним завданням, вважає генерал-лейтенант у відставці та колишній командувач армією США в Європі Марк Гертлінг.

Коментуючи активно обговорюваний у ЗМІ та експертному середовищі ймовірний весняний контрнаступ України, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг назвав дві причини того, чому це буде «надзвичайно важко» для України.

«По-перше, – сказав Гертлінг, – захист завжди легший, ніж напад. І, по-друге, українським генералам довелося включити у свої формування величезну кількість нової техніки та провести навчання на високому рівні», – сказав колишній військовий посадовець США.

Свої оцінки та прогнози генерал-лейтенант Гертлінг, який прослужив в армії США 37 років, висловив під час зустрічі зі студентами під назвою «Переналаштований світ: наслідки війни Росії проти України», який 7 квітня проводила програма Російських та євразійських досліджень Університету Джорджа Мейсона.

Я вважаю, що це будуть кілька різних атак у різних регіонах

За словами Гертлінга, слід очікувати не так великого контрнаступу, як серії різних скоординованих ударів у різних частинах лінії фронту «у час і місце, які обере Україна».

«Я вважаю, що це будуть кілька різних атак у різних регіонах, які матимуть певний спектр складності», – зауважив генерал-лейтенант.

Він наголосив, що за допомогою союзників українська армія старанно готувалася до наступальних операцій цієї весни, знаючи, що українським військовим доведеться долати ешелоновану оборону противника.

«Навчання тривали не лише щодо загальновійськових операцій, а і того, що ми у Форт-Ірвіні (в Національному тренувальному центрі армії США в Каліфорнії – ред.) називаємо загальновійськовим проривом, тобто подоланням смуг перешкод», – сказав Гертлінг.

Він зазначив, що йдеться про одні з найскладніших військових операцій, найважчих для виконання, крім того, таких, що призводять до найбільших втрат і мають потенціал для «неймовірної боротьби з обох сторін».

Генерал додав, що Росія протягом останніх чотирьох місяців нарощувала динаміку оснащення власних оборонних смуг, мінних полів, бойових позицій уздовж лінії фронту як на півночі, так і на півдні.

Україна має хорошу армію. Вони відвоюють значну частину території під час майбутнього весняного наступу

Гертлінг також застерігає від переоцінки українського війська, як це було зроблено щодо російської армії до початку повномасштабного вторгнення Росії. «На початку цієї війни ми вважали, що російські війська надзвичайно потужні. Але вони довели, що не є такими. Зараз завдяки успіхам України ми вважаємо, що вона має найкращу армію», – каже генерал.

«Україна має хорошу армію, але не найкращу у світі. Те, що деякі елементи військових операцій їм все ще недоступні, зменшує їхню ефективність на наступному етапі цієї війни. Але я справді вірю, що вони відвоюють значну частину території під час майбутнього весняного наступу», – сказав генерал.

Три складники для перемоги

У ході дискусії Гертлінг нагадав, що не вірив у те, що Кремль нападе на Україну, бо військ, які зібрала Росія на кордонах України, було недостатньо для досягнення поставлених цілей.

Але також, приблизно за тиждень до 24 лютого 2022 року у студії Герлінг, як військовий аналітик телеканалу CNN, заперечував, що українці здадуться за кілька днів, бо був добре знайомий і зі станом російської, і української армії.

Я знав ворога. І також знав, як розвинулися українські сили

«Коли всі інші казали, що Україна буде завойована за пару днів, я похитав головою і сказав, що не думаю, що буде так», – згадує Гертлінг.

«Тому що я знав ворога. І також знав, як розвинулися українські сили», – пояснив військовий експерт, нагадавши, що вивчення себе і реалій свого ворога – основа ідеології китайського мислителя Сунь-цзи, автора одного із найвідоміших трактатів із військової стратегії в історії «Мистецтво війни».

Крім того, Гертлінг вважає, що Україна має усі 3 складові, які назвав необхідними для перемоги у битві інший автор теорії військових наук – Карл фон Клаузевіц. Це – високопрофесійна армія, підтримка народу і ефективна влада.

«Україна має всі ці три складники. А Росія зазнає невдачі в кожному», – сказав Гертлінг.

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що зараз настає «ключовий момент у боротьбі України за свою свободу».

Під час засідання Міжнародної контактної групи з безпекової допомоги Україні у форматі «Рамштайн» всередині березня Остін відзначив, що пріоритетами для союзників, які підтримують Україну, є забезпечення потреб України на найближчу перспективу, включаючи надання боєприпасів та зміцнення систем протиповітряної оборони.

На початку тижня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,6 мільярда доларів.

Із 24 лютого 2022 року США пообіцяли надати Україні безпекову допомогу на суму понад 35,2 мільярда доларів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив підтримку США «у питанні співпраці НАТО з Україною та довгострокову прихильність розбудови обороноздатності України, її можливостей стримування».