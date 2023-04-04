НАТО не зацікавлений у «заморожуванні» війни в Україні – Столтенберґ

Північноатлантичний альянс не зацікавлений у «заморожуванні» ситуації на полі бою в Україні, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

На запитання, наскільки ймовірний сценарій того, що лінія фронту буде заморожена там, де вона пролягає зараз, Столтенберґ сказав: «Я би обережно розмірковував про ймовірність такого сценарію. Вважаю, наша відповідальність полягає в тому, щоб переконатися, що цього не трапиться, щоб максимізувати ймовірність того, що до цього не дійде».

«Те, чого ми б хотіли, – це бачити Україну, яка здатна звільнити більше землі, відкинути солдатів президента Путіна, і тоді це може створити умови для якихось переговорів», – сказав генсекретар НАТО.

Влада України наполягає, що заморожування війни лише зіграє на руку Росії та призведе до ще однієї великої війни.

Президент України Зеленський виступає проти так званого заморожування конфлікту. Раніше він заявив, що укладені в 2014 та 2015 роках Мінські угоди лише дали Росії час підготуватися до повномасштабного нападу на Україну. Деякі представники країн Заходу при цьому раніше говорили, що ці угоди дали час Україні підготуватися до відбиття агресії.

Останнім часом тривають розмови про те, що Україна готує контрнаступ. Сам же Єнс Столтенберґ заявив, що рішення щодо оперативних питань, наприклад, нового наступу, мають ухвалювати українські військові, що перебувають на місцях, адже вони «найкраще володіють ситуацією».