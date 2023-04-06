Інформація щодо термінів і місця контрнаступу ЗСУ є закритою – РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода заявив, що інформація про час і місце планованого контрнаступу Збройних сил України є закритою.

«Коли почнуться ті чи інші військові дії, ті чи інші військові операції, на сьогодні я вам можу з впевненістю казати, що це інформація для дуже обмеженого кола осіб. Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі», – наголосив секретар РНБО.

Він зазначив, що у РФ «дуже хвилюються відносно подій, які будуть відбуватися надалі».

«Тому що ми свідомі того, що ці події будуть не на користь РФ. Ми розуміємо, що ми робимо. Ми розуміємо, для чого ми робимо. Ми не розуміємо, для чого РФ вдерлася на нашу територію? Але, повірте, вони всі звідси відправляться у відповідний спосіб. Або добровільно покинуть наші території, або будуть туди відправлені вантажем, який має назву «Вантаж 200», – сказав Данілов.

Останнім часом тривають розмови про те, що Україна готує контрнаступ. Днями генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що рішення щодо оперативних питань, наприклад, нового наступу, мають ухвалювати українські військові, що перебувають на місцях, адже вони «найкраще володіють ситуацією».

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. А в Пентагоні заявляли, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.

3 квітня на підготовку контрнаступу без деталей натякнув президент Володимир Зеленський: «Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо».