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Політика

Секретар РНБО Данілов про УПЦ (МП), нові винищувачі, контрнаступ ЗСУ і Китай

Інтерв’ю з Даніловим: як держава вирішить проблеми із УПЦ МП по всій країні
  • Президент України з офіційним візитом у Польщі. Подробиці з Варшави.

Польща передає Україні ще 4 винищувачі МіГ-29. Про це заявив президент країни Анджей Дуда на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

  • Інтерв’ю з Даніловим: як держава вирішить проблеми із УПЦ МП по всій країні. Як ЗСУ компенсуватиме чисельну перевагу російської армії на фронті та коли буде готова піти у контрнаступ.

Про все це і не тільки у програмі Свобода Live:

  • Президент Франції Емануель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен прибули до Пекіну.

На порядку денному - і російсько-українська війна. Про що Макрон домовиться з Китаєм?

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