Секретар РНБО Данілов про УПЦ (МП), нові винищувачі, контрнаступ ЗСУ і Китай

Окопи Нью-Йорка: ЗСУ тримають лінію оборони біля українського села

Походження назви села не зовсім відоме. Та українських військових, які зараз перебувають в окопах поблизу Нью-Йорка, більше турбує те, щоб стримати армію РФ, позаяк бої за Бахмут точаться зовсім поруч.