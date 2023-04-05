«Війна триватиме, поки не звільнять Крим». П'ять прогнозів Михайла Подоляка для Криму у 2023 році

Всі думали, що Крим знову буде українським за 20 чи 50 років, а розпочата Росією широкомасштабна війна створила передумови для можливого звільнення Криму вже зараз, переконаний Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України. Він впевнений, що у Росії не має ресурсів втримати Крим, Донецьк і Луганськ. За півроку Україна зайде в Крим і в першу чергу доведеться «вигнати «русский мир» звідти в повному обсязі». Також Михайло Полодяк каже, що колаборанти в Криму мають понести юридичне покарання. Крим буде жити в абсолютному інформаційному просторі України, а хто не згоден жити в Криму за правилами України, може залишити півострів. А Керченський міст, за словами Подоляка, після деокупації демонтують.

Повну версію інтерв'ю можна подивитися тут:

«Ми точно будемо в Криму. Про це каже логіка війни»

Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті.

У 2022 році ніхто не міг і подумати, що у 2023 році в Україні будуть всерйоз говорити про повернення Криму, говорить Михайло Подоляк. Мовляв багато хто думав, що це історія на двадцять чи п'ятдесят років. Радник керівника офісу президента не раз говорив, що влітку 2023 року буде включатися з набережної Ялти. Запевняє, що його оптимізм ґрунтується на логіці війни.

«Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в Росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму».

На питання чи буде війна за Крим, Михайло Подоляк відповів, що це війна не за якусь певну територію, а війна за право на існування цивілізованого світу.

Війна буде йти поки не буде звільнена вся територія України

«Буде війна не за Крим! Буде війна за право існування демократичного світу, в рамках міжнародного права. За це йде війна. Це не війна за територію, територія це тільки один із елементів. Це війна за право того, щоб ніхто не міг прийти до вас додому і сказати: «Дивіться, в мене трошки більше зброї, в мене трошки більше крилатих ракет, тому віддайте мені оте, що я хочу». Це сьогодні йде війна за право на існування цивілізованого світу. І в цьому цивілізованому світі місця Росії, в такому вигляді, немає. І тому безумовно, війна буде йти поки не буде звільнена вся територія України».

У Росії і ракетне, і снарядне виснаження очевидне, підкреслив Михайло Подоляк. Це не означає, що вони не продовжать обстріли, але на думку радника керівника ОПУ, Росія не втримає ні Крим, ні Донецьк, ні Луганськ.

«Ми почекаємо поки вони виїдуть через Керченський міст»

Ми можемо почекати пару днів, поки вони виїдуть через Керченський міст, який буде демонтовано

Чи може стати Крим предметом переговорів між Україною та Росією? На це питання Михайло Подоляк відповів ствердно, але такі переговори можливі лише після того як Росія виведе свої війська з території України, з усіх окупованих територій.

«Чи може бути в той момент, коли ви починаєте відвід військ з території України розмови про дипломатичний спосіб виходу з Криму? Так, якщо ви сьогодні починаєте виводити війська, то безумовно ми можемо почекати поки там день-два-три, поки ці війська будуть виходити разом з людьми. В Крим вони натягнули багато людей з Російської Федерації, які незаконно отримали, наше майно. У 2014-му році багато громадян України були змушені покинути півострів Крим. Безумовно ми можемо почекати пару днів, поки вони зберуть там частину якусь своїх речей і виїдуть через Керченський міст, який буде демонтовано».

Після виведення російської армії з України можна буде говорити про взаємні безпекові гарантії. Михайло Подоляк переконанйи, що на кордоні має бути 100 кілометрів демілітаризованої зони. Росія не буде мати права тримати біля кордону з Україною ні зброю, ні арсенали, ні живу силу. Друга тема для обговорення - це компенсації за зруйновану інфраструктуру, третя – це військові злочини, які мають отримати належну юридичну оцінку.

«Як тільки зайдемо, маємо викорінити в Криму все російське»

Не треба ставити питання як повернути українське в Крим, треба викорінити все російське там. А тим хто поділяє цінності Російської Федерації, має виїхати і там жити. Михайло Подоляк каже, що він у цьому питанні відноситься до максимально радикальної категорії.

Російська мова – це не існтрумент тиску чи шантажу

«Ми маємо там повністю закрити все, що стосується російського культурного простору. Маємо викорінити все російське. Там має бути тільки український культурний простір, чи глобальний культурний простір. Ми не маємо вести діалог про те, чи має право людина використовувати російську мову чи ні. Вдома, будь ласка, використовуй, але це не інструмент тиску, це не інструмент протесту, це не інструмент шантажу».

Росія для України – це країна-ворог, і такою залишиться вже історично, говорить Михайло Подоляк. І тому, на його думку, ніхто у Криму не матиме права диктувати «я хочу читать современную российскую литературу», Достоєвського, Єсєніна, «хочу разговаривать на русском языке», «хочешь ходить на российские фильмы».

Багато людей мають отримати юридичне покарання, за те, що вони змінили паспорт України на Росію

Якщо хтось у Криму не захоче жити за законами і правилами України, має добровільно виїхати. І як тільки Україна контролюватиме півострів, то спершу треба буде розібратися зі зрадниками та розслідувати справи репресованих українців, стверджує посадовець.

«От як тільки заходимо, по-перше ми маємо провести розслідування щодо людей, які були репресовані, протягом усіх років окупації. По-друге, маємо з’ясувати хто писав доноси. Я вважаю, що там багато людей мають отримати юридичне покарання, за те, що вони змінили паспорт України на Росію і були по суті колаборантами, зрадниками. Треба чітко розставити акценти – це територія України, це культурний простір України, це медійний простір України».

2023 буде важким періодом для Криму

Михайло Подоляк прогнозує, що 2023 рік буде важким для Криму. Оскільки російська пропаганда добре працювала в Криму. І вичищати «русский мир» буде важко.

Щоб Крим зрозумів – ніколи більше він не зможе ставити питання про якийсь особливий свій статус

«Це буде деблокада великої території, на якій росіяни дуже й дуже вкладались в пропаганду, в знищення всього українства. І взагалі – Росія, це ж не країна, яка продукує конкурентність, демократію, чи свободу. Це країна табір. Вона все це забороняє. Нам доведеться все це чистити і достатньо тяжко».

Кримчан, які змінили український паспорт на російський Михайло Подоляк називає «манкуртами»(манкурт — цілковито покірний хазяїну раб, людина без пам'яті – ред.)

А давайте ми будемо реінтегрувати окуповані території посмішкою?

«І тому нам доведеться проводити дуже потужні стабілізаційні заходи, і це буде тяжкий період для Криму, для того, щоб Крим зрозумів – ніколи більше він не зможе ставити питання про якийсь особливий свій статус щодо Російської Федерації. Нам доведеться все це зламати. Оці всі «русское движение, русские партии, за русь» і так далі. От це треба не повторити. Треба собі відверто сказати: демократія – це не право формувати сепаратиські якісь течії і толерувати їх».

А інтегрувати Крим із усмішкою вже не вийде, переконаний Михайло Подоляк.

«Тут не має бути ось цього «а может быть, это же наши люди, может быть надо с ними о чем-то говорить». Мене постійно дивувала ця концепція реінтеграції в 2014-2015-му роках, а давайте ми будемо реінтегрувати окуповані території посмішкою. Там бандити живуть, там кримінал, там окупаційні армії, адміністрації, але давайте ми будемо реінтегрувати їх посмішкою. Будемо робити якісь заходи, які будуть показувати, як ми щасливо тут живемо в Україні. Їх треба вигнати, а когось посадити».

Як Північна Корея виграла в футбол у Бразилії, так і Росія розкаже, що «виграла» війну з Україною

Після того як буде звільнена Донецька чи Луганська область чи Запорізька, Росія буде змушена підписати щось, що буде означати капітуляцію. Але цей програш у війні росіянам подадуть як перемогу, говорить Михайло Подоляк.

Росія може продавати своїй малоосвіченій аудиторії будь-яку ілюзію

«Росія може шукати якісь «аналагав нєту» слову капітуляція, щоб замаскувати це для свого внутрішнього інформаційного простору. Який Росія контролює через пропагандистські програми. Вони можуть продати наступну концепцію – «ми зупинили війська НАТО на кордонах російської федерації і НАТО більше ніколи не нападе на Росію». Ви можете це продати? Безумовно, вони можуть це продати».

Це як Північна Корея у фіналі чемпіонату світу з футболу «виграла»​ у Бразилії сім-один, чи сім-нуль. Росія може продавати своїй малоосвіченій аудиторії будь-яку ілюзію. Хай продають, поки в них є час, бо коли вони будуть програвати у військовому сенсі – то в них не буде можливості нічого продати. Аудиторія тоді почне оцю низку бунтів. Татарстан, Башкортостан, Чечня – там будуть точно бунти, чи можна сказати етнічні спроби від’єднатись від Російської Федерації».

Україні треба зафіксувати поразку Росії, для того щоб ця країна пройшла низку юридичних процедур, переконаний Михайло Подоляк. А фінал війни буде такий, як потрібен Україні, без жодного сумніву, каже радник керівник ОПУ, але ціна буде ще більше високою ніж зараз.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, а стверджує, що діє в своїх національних інтересах, захищаючись від НАТО і США.