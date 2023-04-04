«Юридичний документ буде іншим» – Ташева про озвучені Даніловим кроки з деокупації Криму

Представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що у другій половині 2023 року на засіданні ради Національної безпеки та оборони планується ухвалити оновлений документ Стратегії деокупації та реінтеграції Криму. Про це вона заявила в програмі Радіо Свобода «Свобода Ранок» у вівторок.

За її словами, протягом останніх пів року на базі Представництва президента 36 експертів напрацьовують першочергові кроки після деокупації.

«Спільно з РНБО ми проговорювали питання того, що потрібно внести певні зміни до стратегії деокупації, реінтеграції, яка була прийнята ще в 2021 році, введена в дію указом президента, де ключовим механізмом деокупації Криму зазначався політико-дипломатичний. Ми розуміємо, що після повномасштабного вторгнення ця стратегія потребує певних змін. Концепт лишається, але ряд змін ми туди плануємо вносити і в тому числі ті документи програмні, які ми напрацьовували і до того. В тому числі, стратегія економічного відновлення», – повідомила Ташева.

За її словами, низка пунктів, зазначені в оприлюдненому нещодавно секретарем РНБО Олексієм Даніловим «плані» з деокупації Криму, збігається, але у деякі позиції можуть бути внесені зміни.

«Багато моментів ми проговорювали спільно з апаратом ради Нацбезпеки. Треба розуміти, що пан Данілов любить таке яскраве представлення певних позицій. Насправді, юридичний документ буде геть іншим. І, звісно, що ряд моментів потрібно буде уточнювати, дискутувати, тому що по ряду пунктів, які були озвучені паном Даніловим, в мене є трохи інша позиція. Концептуально так, але підходи мають бути дещо уточненими», – сказала Таміла Ташева.

Зокрема, за словами, Ташевої, будуть обговорювати засади люстрації. На її думку, вони мають відрізнятися для тих, хто працював на низових ланках в окупаційних адміністраціях і тих, хто очолював високі посади та ухвалював управлінські рішення.

«Припустімо, є ті, хто порушували права людини, здійснювали воєнні злочини на території півострова, є топпосадовцями управлінцями, які приймали управлінські рішення. Зрозуміло, це Аксьонов, Константинов. Це люди, які працювали на ключових посадах і реально приймали управлінські рішення, сприяли окупаційному режиму на території півострова. Наприклад, крали природні багатства Криму. Звісно, що там навіть не виникає питань. Вони мають підпадати під кримінальну відповідальність. Але були ті, хто виконували суто господарські функції на низових ланках. Наприклад, бухгалтер низової ланки у сільській раді, у якого не було іншої можливості працювати в інших місцях. Чи ми будемо до неї застосовувати кримінальну відповідальність? Скоріш за все – ні», – пояснила представниця президента України в АР Криму.

2 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оприлюднив «12 кроків деокупації Криму». У ньому він розповів, як Київ буде повертати окупований півострів.

У своєму плані Данілов перелічив:

майбутню появу в Криму пам’ятника «російський військовий корабель йде на ***»

кримінальне переслідування за колабораціонізм і державну зраду, люстрації в Криму

позбавлення пенсій російських державних службовців у Криму, які не підлягають кримінальному переслідуванню

видачу Росією чи її правонаступницею Україні підозрюваних у держзраді громадян України, а також російських громадян, підозрюваних у воєнних злочинах

кримінальне переслідуванні російських пропагандистів

виселення з Криму російських громадян, які приїхали туди після окупації 2014 року

визнання нечинним російського законодавства в Криму, ухваленого після лютого 2014 року

демонтаж Керченського мосту

залучення засуджених проросійських громадян до суспільних робіт із відновлення України

створення документальної бази фактів злочинів Росії проти українських громадян, відновлення в правах українських і кримськотатарських активістів

негайне звільнення всіх громадян України, яких Росія переслідує з політичних мотивів із 2014 року з компенсаціями завданої моральної шкоди

перейменування Севастополя з тимчасовою назвою «Об’єкт № 6»