Якщо громадяни РФ не виїдуть з Криму, вони мають бути видворені – представниця президента України в АРК

Громадяни РФ мали б виїхати з окупованого Криму ще після перших вибухів на півострові влітку минулого року, вважає представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. В ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Ранок» вона заявила, що громадяни Росії фактично є учасниками воєнного злочину колонізації, тому мають покинути півострів.
«А якщо вони не виїдуть, вони мають бути примусово видворені. Це є в українському законодавстві і у будь-якому іншому законодавстві. Якщо особа незаконно перетнула держкордон, це означає, що вона має бути видворена. У нас було кілька пунктів пропуску (Каланчак, Чонгар і Чаплинка) і всі ці громадяни – від 500 до 800 тисяч щонайменше – в’їхали не через ці пункти пропуску і відповідно, нехай розвертаються через Керченський міст і їдуть назад. Якщо ні – вони будуть примусово видворені», – зазначила Ташева.
Водночас, за її словами, питання нерухомості, яку отримали громадяни Росії після лютого 2014-го на території Криму, треба обговорювати обережно. Якщо майно було відібране у громадянина України – це одна історія, але якщо це була добровільна згода, скажімо, на отримання земельної ділянки – це вже інша справа.
За даними влади, за час окупації до Криму переїхали приблизно 800 тисяч росіян. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов днями оприлюднив «кроки», які, на його думку, мають стати пунктами стратегії деокупації Криму. І сперед цих пунктів є «виселення з Криму російських громадян, які приїхали туди після окупації 2014 року».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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