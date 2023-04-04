Якщо громадяни РФ не виїдуть з Криму, вони мають бути видворені – представниця президента України в АРК

Громадяни РФ мали б виїхати з окупованого Криму ще після перших вибухів на півострові влітку минулого року, вважає представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. В ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Ранок» вона заявила, що громадяни Росії фактично є учасниками воєнного злочину колонізації, тому мають покинути півострів.

«А якщо вони не виїдуть, вони мають бути примусово видворені. Це є в українському законодавстві і у будь-якому іншому законодавстві. Якщо особа незаконно перетнула держкордон, це означає, що вона має бути видворена. У нас було кілька пунктів пропуску (Каланчак, Чонгар і Чаплинка) і всі ці громадяни – від 500 до 800 тисяч щонайменше – в’їхали не через ці пункти пропуску і відповідно, нехай розвертаються через Керченський міст і їдуть назад. Якщо ні – вони будуть примусово видворені», – зазначила Ташева.

Водночас, за її словами, питання нерухомості, яку отримали громадяни Росії після лютого 2014-го на території Криму, треба обговорювати обережно. Якщо майно було відібране у громадянина України – це одна історія, але якщо це була добровільна згода, скажімо, на отримання земельної ділянки – це вже інша справа.

За даними влади, за час окупації до Криму переїхали приблизно 800 тисяч росіян. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов днями оприлюднив «кроки», які, на його думку, мають стати пунктами стратегії деокупації Криму. І сперед цих пунктів є «виселення з Криму російських громадян, які приїхали туди після окупації 2014 року».