Кабмін схвалив оновлений план з втілення Стратегії деокупації і реінтеграції Криму

Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію плану заходів щодо реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя. Про це 4 квітня повідомила пресслужба Представництва Президента України у Криму.

Згідно з повідомленням, внесені зміни «актуалізують план заходів з урахуванням реалій повномасштабного вторгнення та досвіду відновлення окупованих територій, зокрема, Херсонщини».

«Представництво доповнило новий план завданнями щодо розробки законопроєкту щодо особливостей відновлення публічної влади у звільненому Криму, а також визначення критеріїв оцінки проведення виборів на деокупованій території. Оновлення плану дозволить визначити актуальні пріоритети у процесі реінтеграції окупованих територій», – повідомили у Представництві президента України в АРК.

Читайте також: Якщо громадяни РФ не виїдуть з Криму, вони мають бути видворені – представниця президента України в АРК

При цьому у відомстві також зазначили, що апаратом Ради національної безпеки і оборони України розпочато збір пропозицій від державних органів влади щодо змін у самій Стратегії деокупації та реінтеграції Криму з метою внесення до неї напрямків, які не можна було передбачити до повномасштабного російського вторгнення.

Раніше представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева у програмі «Свобода.Ранок» заявила, що в другій половині 2023 року українська влада має намір ухвалити оновлений документ Стратегії деокупації та реінтеграції Криму.

До цього секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов опублікував допис під назвою «12 кроків деокупації Криму». Серед пропозицій – перейменування «міста російської слави» на «Об'єкт № 6».