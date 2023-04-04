Голову підконтрольного РФ Духовного управління мусульман Криму судитимуть за колабораціонізм

До суду скеровано обвинувальний акт щодо голови підконтрольного Росії Духовного управління мусульман Криму та Севастополя Еміралі Аблаєва, повідомляє пресслужба Прокуратури Автономної Республіки Крим.

Як зазначили у відомстві, його звинувачують за статтями про виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників та колабораційну діяльність.

«Виступаючи у низці пропагандистських ЗМІ, так званий муфтій мусульман Криму виправдовував окупацію, транслював «ідеї русского мира» та позитивно висловлювався щодо збройної агресії РФ на території України. Окрім того, обвинувачений закликав проявляти повагу до російської мови та культури заради балансу міжнаціональних відносин. З іншого боку, він засуджував представників кримськотатарського народу, які виступають проти окупації українського півострова, а також вимушено залишили Крим після 2014 року та переїхали на материкову частину України», – повідомили у відомстві.

Публічних коментарів Еміралі Аблаєва щодо цих звинувачень немає.

Підозру в колабораційній діяльності Еміралі Аблаєву Прокуратура АРК повідомила 17 лютого.