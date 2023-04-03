Супутникові знімки показали нові окопи на півночі Криму (фото)

За Перекопським перешийком на півночі Криму створюються нові лінії оборони. Про це свідчать супутникові знімки, які є в розпорядженні проєктів Радіо Свобода Крим.Реалії та «Схеми».

Перед селом Філатівка на Перекопському перешийку у листопаді 2022 року окопів ще не було. А до середини березня цього року на супутниковому знімку чітко видно чотири ділянки. Один із них починається біля Перекопської затоки, другий та третій пролягають з двох сторін траси Е-97. Ще одна система окопів – біля самого села Філатівка. Окопи з’явилися з початку цього року.

Раніше Крим.Реалії поширили супутникові знімки, згідно з якими, на півночі Криму в районі російського пункту пропуску «‎Армянськ» і Перекопського валу облаштована подвійна лінія окопів. Фото із супутника показали появу нових фортифікаційних споруд із двох сторін від траси Е-105, а також біля озера Сиваш.

На сході Криму Росія облаштувана лінії протитанкових «зубів дракона».

10 березня підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявляв про будівництво оборонної лінії у Криму.