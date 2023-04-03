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Супутникові знімки показали нові окопи на півночі Криму (фото)

Помаранчевими лініями відмічені нові окопи на півночі Криму, березень 2023 року

За Перекопським перешийком на півночі Криму створюються нові лінії оборони. Про це свідчать супутникові знімки, які є в розпорядженні проєктів Радіо Свобода Крим.Реалії та «Схеми».

Минулого року траншей ще не було, листопад 2022 року
Минулого року траншей ще не було, листопад 2022 року

Перед селом Філатівка на Перекопському перешийку у листопаді 2022 року окопів ще не було. А до середини березня цього року на супутниковому знімку чітко видно чотири ділянки. Один із них починається біля Перекопської затоки, другий та третій пролягають з двох сторін траси Е-97. Ще одна система окопів – біля самого села Філатівка. Окопи з’явилися з початку цього року.

Окопи на півночі Криму, березень 2023 року
Окопи на півночі Криму, березень 2023 року

Раніше Крим.Реалії поширили супутникові знімки, згідно з якими, на півночі Криму в районі російського пункту пропуску «‎Армянськ» і Перекопського валу облаштована подвійна лінія окопів. Фото із супутника показали появу нових фортифікаційних споруд із двох сторін від траси Е-105, а також біля озера Сиваш.

На сході Криму Росія облаштувана лінії протитанкових «зубів дракона».

10 березня підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявляв про будівництво оборонної лінії у Криму.

Нові окопи із супутника. Крим готують до наступу ЗСУ
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Нові окопи із супутника. Крим готують до наступу ЗСУ

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