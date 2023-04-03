У Криму пройшов обшук у кримського татарина у справі про «диверсію» на залізниці – Зудієва

Обшуки у будинку кримського татарина Фазила Емірусеїнова 3 квітня пов’язані з розслідуванням справи про «диверсію» на залізниці. Про це повідомила правозахисниця Лутфіє Зудієва, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За її словами, російські силовики не стали затримувати чоловіка, однак обшук «йшов досить довго, співробітники ФСБ ретельно оглянули весь будинок, але нічого не вилучили».

«Обшук завершився буквально 10-15 хвилин тому. Слава богу, нікого не забрали, людина похилого віку залишилася вдома. Обшук проводився у рамках кримінальної справи за підозрою про пошкодження залізничного полотна у селі Поштове. Тобто це продовження десятків обшуків у будинках кримських татар у цій справі», – розповіла Зудієва.

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Це не перший обшук у рамках розслідування ушкодження залізниці у Криму. 23 березня російські силовики прийшли з обшуком до делегата Курултаю кримськотатарського народу Мустафа Мустафаєва. 12 березня відбувся обшук у будинку Леммара Юнусова. До цього слідчі дії, зокрема, проходили у будинку кримських татар Едема Муртазаєва та Мемета Ашурова.

Увечері 23 лютого у Бахчисарайському районі Криму невідомі пошкодили залізницю. Внаслідок цього було зупинено рух електричок та поїздів.

Проросійський блогер Олександр Таліпов, який співпрацює з російськими силовиками в Криму, назвав подію «диверсією». За його даними, «вибуху не було, працювали переносним зварюванням та вирізали частину полотна». Він стверджує, що «проводяться оперативні заходи, особу підозрюваних встановлено».

Російські силовики офіційно не повідомляли про причини того, що сталося.