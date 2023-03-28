Визнання «КримSOS» «небажаною організацією» в Росії не дивує – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 28 березня прокоментував визнання правозахисної організації «КримSOS» небажаною в Росії.

«Таке рішення не дивує й вкотре доводить незмінність репресивної політики країни-агресора», – заявив омбудсмен.

Він вказав на те, що організація висвітлює порушення прав у окупованому Криму та фіксує «безпідставні обшуки, свавільні затримання, насильницькі зникнення, катування, судові розправи, примусову паспортизацію, незаконний призов до лав ворожої армії» на півострові.

«Забороною «КримSOS» Росія намагається приховати масові злочини, які вчиняє на території українського Криму. Покарання все одно не уникнути!» – додав Лубінець.

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Генеральна прокуратура Росії 27 березня визнала «небажаною організацією» українську організацію «КримSOS».

Правозахисна організація «КримSOS» була створена у лютому 2014 року. Діяльність організації спрямована на висвітлення незаконності окупації Криму та репресивної політики Росії щодо жителів анексованого Криму, підтримка зв’язків півострова з материковою Україною, а також консолідація українського суспільства через захист прав, свобод та інтересів переміщених громадян та інших людей, які постраждали внаслідок агресії РФ.

Закон про небажані організації в РФ у травні 2015 року підписав Володимир Путін. «Небажаною» може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора або його заступника, «загрожує безпеці держави та основам конституційного ладу». Російська влада вже внесла до таких організацій десятки російських і закордонних організацій.