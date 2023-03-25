Ахтем Чийгоз про звільнення Криму: «Як тільки підійдемо до Каланчака і Чонгару, вони тікатимуть ще швидше»

Російські бізнесмени зупиняють свою діяльність в окупованому Криму, а російські власники нерухомості виставляють на продаж свої будинки і квартири за зниженими цінами. Причина – відсутність віри у те, що Крим залишиться під контролем Росії. Про це в ефірі програми «Свобода LIVE» (Радіо Свобода) розповів Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України. З серпня 2022 року на окупованому півострові майже щодня чути звуки вибухів.

– Пане Чийгоз, чи є зараз ознаки того, що окупанти вивозять з Криму власне майно і власні сім’ї?

– Власне майно? Якесь барахло, з яким вони приїхали? Не знаю. На це не звертаємо уваги. А те, що награбували, намагаються зараз, як кажуть, за «бросовими» цінами скинути, тому що вже немає у них віри в те, що Крим залишиться в цій «гавані»... Вибачте, хочу сказати по-іншому, як ми це там називали. Але у них немає вже віри.

Так, ці процесу йдуть. Вони ще почалися з березня минулого року. Але от останні наші «подарунки» на території Криму, як і мої співвітчизники кажуть, що треба частіше ці «подарунки» надсилати. Це дуже впливає на те, щоб пришвидшити ці процеси.

– Може, є якісь дані щодо процесів на ринку нерухомості в Криму зараз?

– Так, є. Два дні тому ми спілкувалися. Ціни дуже впали. Але найважливіше ще те, що з Росії немає ось цих так званих «інвесторів», тобто злочинців з великими грішми. І вони зараз скидають свої фірми, скидають те, що за ці роки там набудували.

Вони ставлять ціну на якісь квартири, а їх не купують вже більш як пів року

По квартирах – зараз немає запиту на ці квартири. Був такий момент, коли з Херсону в період окупації, в період, коли ми звільняли, туди приїжджали херсонці, і їм Росія напочатках намагалася компенсувати виплати за житло. Але і цього зараз немає. Тобто в цілому немає запиту на ці квартири, на будинки.

По цінах? Важко орієнтуватися. Наприклад, вони ставлять ціну на якісь квартири, а їх не купують вже практично більш як пів року.

– Пане Чийгоз, ми багато говорили про масштабні оборонні споруди, які там облаштовують окупанти. Більше того, якщо враховувати ось це «сакральне» значення Криму для Кремля, яким його зробили, навряд чи загарбники готові добровільно залишити півострів. А дехто на такі репліки відповідає, що, мовляв, у Москві і Херсон теж вже оголошували «ісконно рускім горадам».

На вашу думку, до якого сценарію готуються загарбники на півострові? Я маю на увазі військового сценарію.

– Я багато років після звільнення намагався донести, що немає «другої армії світу». І чомусь всі про офіцерів казали. Я казав, що немає там офіцерів, є мародери, армія мародерів. Зараз всі знають, що це так.

Немає «другої армії світу». Немає там офіцерів, є армія мародерів

Я вам кажу, що ніякої різниці між визволенням Херсону і Кримом немає і не буде. Ми у Херсон входили, тому що вони втекли. Тому що у нас з’явилися спроможності порушити їм всі ці канали, які називаються тиловими каналами. Зараз там йде така дискусія поміж окупантами і колаборантами. Святого і сакрального у цьому Криму, окремо як для шизофреніка Путіна, більше ні для кого там немає.

Вони дискутують: не дай Боже, підірвуть міст, морським шляхом ми не зможемо чкурнути – що тоді робити?

Тому як тільки ми підійдемо до Каланчака і Чонгару, процеси того, що вони тікатимуть ще швидше, це правда. Зараз вони дискутують: не дай Боже, підірвуть міст, морським шляхом ми не зможемо чкурнути – що тоді робити? Ось ця дискусія йде.

Ніякої сакральності у Путіна взагалі, у цього шизофреніка ні у чому немає. Це він намагався ретранслювати для своєї банди і «вата»-населенню. Зараз це не працює. А воно ж якимось чином впливало і на світ. І наші партнери були під цим впливом. Зараз усе змінилося. Тому давайте нам теж більше уваги довкола того, щоб у нас були військові спроможності. Коли ми почнемо лівий берег Херсонщини визволяти, а я думаю, що це буде дуже скоро, воно вплине на процеси в Криму.

– Пане Чийгоз, генерал Залужний нагадав, що рік тому (24 березня) ЗСУ уразили «Саратов», російський корабель в окупованому Бердянську. І таким чином зруйнували міф про невразливість російського флоту. А що сьогодні в окупованому Криму? Чи дійсно вдалося перетворити півострів на військову базу, повністю на мілітаризовану зону?

Не буде травневих шашликів у Криму точно

– Я повертався в Крим, коли ще була радянщина. Є з чим порівнювати. Дуже велика різниця! Так, багато військових, багато ФСБешників, багато каральних органів. Який Чорноморський флот, то ми теж побачили на прикладі крейсера «Москва». Тому я не думаю, що тут треба щось знову вигадувати, що у них є якісь можливості втримати Крим. Коли були би такі можливості, то не було б таких історій, як Херсон, Бахмут, Харків. Ми показали, що в Росії немає окремо шантажу з боку ядерної зброї. Зараз це теж не працює.

«Подарунки», які ми туди засилаємо (і не важливо, чи ми точно влучили в об’єкт військовий, або воно поруч впало), ще більше процес деморалізації продовжує

Ось тут найважливіше, що ці «подарунки», які ми туди засилаємо (і це не важливо, чи ми точно влучили в якийсь об’єкт військовий, або воно поруч впало, або вони збили), ще більше процес деморалізації продовжує...

Ну не буде травневих шашликів у Криму точно. А це, ви ж знаєте, для них Крим був таким «душевним» – тепло, сонце, море. Усього цього вже немає. Ось це є найважливіше – те, що наші можливості зруйнували ось ці їхні наміри «кайфувати» в Криму.

– Днями самопроголошений «голова» Криму Аксьонов заявляв про напружену ситуацію з потоком туристів. Але причиною він тоді називав «логістичні труднощі». Тобто ви вважаєте, що цього року туристичного сезону в Криму не буде?

– Я ще раз повторюю те, що казав останні 3, 4, 5 років. Взагалі туристичний сезон, який можна вважати більш-менш успішним, був, починаючи з 2005-2006-го років. Це до окупації. Коли в Крим вже приїжджало понад 5-6 мільйонів. Ця більшість була з України, з материка. Більше від мільйон-півтора за ці роки окупації в Криму не було.

Російська банда не любить їхати туди, де небезпечно для них особливо

Тому, звичайно, Аксьонов та інші намагалися показувати, демонструвати, що в Криму з цим все дуже добре. Ні, не добре. А зараз і цього не буде. Більше того, російська банда не любить їхати туди, де небезпечно для них особливо.

Тому не буде шашликів у цьому році. Взагалі не буде! І, чесно кажучи, наші знову повторюють: будемо їсти хліб із цибулею та чай з цукром, але хай скоріше зайде Україна. При чому не дипломатично, а зайде військовими... Ось це найважливіше.