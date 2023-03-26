Омбудсмен відреагував на резонансну справу про зґвалтування на Закарпатті

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що резонансна справа про зґвалтування на Закарпатті є на його контролі.



«З метою встановлення обставин справи та встановлення позиції законних представників потерпілої, сьогодні представник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснив візит безпосередньо за місцем проживання потерпілої, в ході якого поспілкувався з батьком та бабусею, які надали згоду щодо вжиття заходів направлених на відновлення прав дитини», – написав він у телеграмі.



За його словами, секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини ретельно проаналізує дії судді і прокуратури, направить листи відповідно до Вищої ради правосуддя, генпрокурора та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.



«Також проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже, як виявилося, мати одного із хлопців, також є працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо «неупередженості» та професійності представлення інтересів дівчинки. Зафіксовано порушення права дитини на захист та справедливе судочинство. Права неповнолітньої дівчини мають бути поновлені», – додав Лубінець.



Воловецький райсуд Закарпатської області 16 березня ухвалив вирок щодо трьох неповнолітніх, які вчинили сексуальне насильство до своєї знайомої неповнолітньої. Це сталося у серпні 2021 року.



Як повідомляє портал судової влади, на розгляд суду це кримінальне провадження надійшло з кваліфікацією за статтею 152 Кримінального кодексу (зґвалтування), а під час судового розгляду у зв’язку із недоведеністю у діях обвинувачених складу інкримінованого їм злочину обласна прокуратура змінила обвинувачення на ч.3 ст.153 КК України (сексуальне насильство).

Суд призначив обвинуваченим покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі і звільнив від відбування покарання з іспитовим строком – два роки. Вони зобов’язані періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

За даними судової влади, таке покарання було запропоновано стороною обвинувачення та підтримано потерпілою (за присутності адвоката), яка не вважала за необхідне застосовувати щодо неповнолітніх обвинувачених покарання, пов’язане з реальним позбавленням волі.

Цивільний позов потерпілої на суму 450 000 гривень задоволено частково: на її користь стягнули загалом 180 000 гривень. Інтереси потерпілої у суді представляли батько та адвокат.

Вирок Воловецького суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку учасниками кримінального провадження.