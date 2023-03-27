Генпрокуратура Росії визнала «небажаною» українську організацію «KpимSOS»

Генеральна прокуратура Росії визнала «небажаною організацією» українську організацію «КримSOS», повідомляє пресслужба наглядового органу РФ.

«КримSOS» бере активну участь в інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Заявлені цілі діяльності організації – «деокупація та реінтеграція» Криму, забезпечення його повернення до складу України – спрямовані на порушення територіальної цілісності Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, партнерами організації є Національний фонд на підтримку демократії (США) та Міжнародне партнерство з прав людини (Бельгія), діяльність яких також визнана «небажаною» у Росії.

Правозахисна організація «КримSOS» була створена у лютому 2014 року. Діяльність організації спрямована на висвітлення незаконності окупації Криму та репресивної політики Росії щодо жителів анексованого Криму, підтримка зв’язків півострова з материковою Україною, а також консолідація українського суспільства через захист прав, свобод та інтересів переміщених громадян та інших людей, які постраждали внаслідок агресії РФ.

Закон про небажані організації в РФ у травні 2015 року підписав Володимир Путін. «Небажаною» може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора або його заступника, «загрожує безпеці держави та основам конституційного ладу». Російська влада вже внесла до таких організацій десятки російських і закордонних організацій.