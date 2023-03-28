Активісти руху «Жовта стрічка» знову розмістили проукраїнські символи у Криму – фото

Активісти руху «Жовта стрічка» за останні чотири дні розмістили у Севастополі, Сімферополі, Ялті й Керчі понад 100 проукраїнських графіті й пов’язали близько 300 жовтих стрічок – символу спротиву російській окупації.

«Крим – це Україна! Рух громадського опору «Жовта стрічка» постійно зростає. За останні чотири дні до нас приєдналися 80 активістів із Севастополя, Сімферополя, Ялти та Керчі, які пов’язали близько 300 стрічок і намалювали близько 100 графіті», – завили активісти руху у своєму телеграм-каналі.

Раніше український рух «Жовта стрічка» заявив, що «громадянський опір в окупованому Криму нарощує сили». В організації наголошують, що на півострові перебуває майже 1000 активістів українського руху.

У Росії та на окупованих нею територіях продовжують переслідувати проукраїнськи налаштованих жителів. Зокрема, проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своїх телеграм-каналах публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок скарг Таліпова кримчан притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ. Українська прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно Таліпова за статтею «розпалювання національної ворожнечі та ненависті».