Столтенберґ після засідання комісії Україна – НАТО: «Українське майбутнє – в євроатлантичній сім’ї»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив, що позиція альянсу щодо членства України не змінилася, і «майбутнє України – в євроатлантичній сім’ї. Він сказав про це 4 квітня в Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

«Союзники чітко сказали, що ми віддані політиці відкритих дверей НАТО. Ми заохочуємо Україну продовжувати свій шлях реформ навіть у важкі часи. Ми обговорили важливість заходів у сфері боротьби з корупцією, верховенстві права і прав меншин. Сильна незалежна Україна життєво важлива для стабільності євроатлантичного регіону. Ми з нетерпінням очікуємо зустрічі з президентом Зеленським на Вільнюському саміті в липні. НАТО буде з Україною стільки, скільки це буде необхідно. Українське майбутнє – в євроатлантичній сім’ї», – сказав Столтенберґ.

Він зауважив, що умовою для прогресу майбутніх переговорів про членство України в НАТО є перемога у війні з Росією.

«Позиція НАТО щодо членства не змінилася. Україна стане членом альянсу. Про це заявляли знову і знову на самітах НАТО. Водночас ми усі усвідомлюємо, що для того, щоби досягти будь-якого значного прогресу в цьому питанні, перший крок полягає у тому, щоб Україна перемогла як суверенна і незалежна держава. Саме тому країни-члени і партнери НАТО надають безпрецедентного рівня підтримку і продовжать це робити, а також підтримують постійний контакт з українцями», – сказав Столтенберґ.

Генсекретар повідомив, що на засіданні міністри також обговорили «російську брутальну війну та підтримку України».

«Український народ продовжує вміло і хоробро захищати свою країну. Ми будемо їх підтримувати стільки, скільки буде потрібно. Союзники по НАТО вже надали підтримки на суму близько 150 мільярдів євро, зокрема на 65 мільярдів – військової допомоги… Президент Путін не змінив курс в Україні… Наша зустріч сьогодні підкреслила зобов’язання НАТО Україні. Союзники нарощують виробництво зброї і боєприпасів і реалізують свої обіцянки щодо навчання і важкого озброєння», – наголосив очільник НАТО.

Він додав, що союзники також надають термінову допомогу через фонд Україна-НАТО.

«Я вітаю нові оголошення, зроблені сьогодні міністрами, і очікую більше найближчими днями і місяцями. Базуючись на цьому, ми розвиватимемо багаторічну ініціативу підтримки для України, щоб допомогти гарантувати оборону української території, реалізувати перехід від стандартів обладнання і доктрин радянського часу до стандартів НАТО і підвищити взаємосумісність із НАТО. Це демонструє наші довгострокові зобов’язання Україні і наближає Україну до євроатлантичної родини», – сказав генсекретар.

Водночас він відмовився відповісти на запитання щодо конкретних сум допомоги, озвучених союзниками, і додав, що вони самі оголосять про це, а загальні дані будуть оприлюднені на саміті НАТО у Вільнюсі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив днями, що вступ України до Європейського союзу та НАТО гарантуватиме безпеку європейського континенту.

Українці нині рекордно підтримують вступ України в НАТО – якби референдум відбувся сьогодні, 82% українців підтримали приєднання України до альянсу, йдеться в нещодавно оприлюдненому опитуванні, проведеному Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

За даними дослідження, це на 10% більше порівняно з опитуванням у червні 2022 року і на 23% порівняно з даними за квітень 2022 року.

Також, як свідчать результати опитування, 97 відсотків українців вірять у перемогу у війні, яку Росія розпочала проти України, а 74% вірять, що Україна збереже всі території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, визначених у 1991 році.