Запрошення Кулеби на саміт НАТО «порушує принцип єдності» – Сійярто

Міністр закордонних справ Петер Сійярто розкритикував присутність голови МЗС України Дмитра Кулеби на зустрічі міністрів країн НАТО у Брюсселі. Про це він заявив у дописі, оприлюдненому 4 квітня.

«Запрошення міністра закордонних справ України порушує принцип єдності союзників по НАТО, але на знак конструктивності ми візьмемо участь у зустрічі», – написав він.

Сійярто додав, що Угорщина підтримає зусилля України з інтеграції в Альянс, «тільки якщо українці повернуть закарпатським угорцям права, які в них вже були до 2015 року».

Міністерство закордонних справ наразі не коментувало цю заяву.

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Наразі голова МЗС України Дмитро Кулеба перебуває в Брюсселі, де триває зустріч Комісії НАТО – Україна.

У відносинах між Україною і Угорщиною регулярно виникають суперечності, зокрема, через політику щодо угорської меншини на Закарпатті. Нові приводи для обмінів різкими заявами з’явилися після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан раніше критикував позицію ЄС щодо Москви у зв’язку з війною Росії проти України, заявляючи, що санкції вдарять по самому ЄС, але не послаблять Росію і не допоможуть Києву. Угорщина, серед іншого, не схвалила західні військові поставки Україні через свою територію.